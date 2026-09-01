Celia Pérez 01 SEP 2026 - 14:48h.

Ha cambiado ligeramente parte de su contrato

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Con su fichaje ya oficial, Gabriel Jesús llega al FC Barcelona para reforzar la delantera de Hansi Flick tras la marcha de Robert Lewandowski y Ferran Torres. El brasileño llega procedente del Arsenal de Mikel Arteta a través de una operación en la que pagará 10 millones de euros fijos más variables por el jugador, al que le quedaba un año de contrato en Londres. Un operación con la que están muy satisfechos en la saltas esferas culés y que han provocado que se realice un cambio en el contrato acordado con él.

Según cuenta el diario Sport, en un principio el Barça habría propuesto a Gabriel Jesús un contrato de dos años con opción a un tercero en función de objetivos, pero ha decidido cambiar ligeramente dichas condiciones. El club finalmente le ha puesto sobre la mesa un contrato de tres años fijos con los que garantizar su vinculación hasta 2029.

Las cifras del fichaje de Gabriel Jesús

Anoche, en El Chiringuito salió a la luz las cifras del suelo de Gabriel Jesús en el FC Barcelona. Según José Álvarez, el brasileño podría percibir entre 6 y 8 millones de euros netos por temporada. Es decir, el FC Barcelona tendrá que pagarle entre 12 y 18 millones brutos, colocándose entre uno de los mejores pagados de la plantilla.

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El Barça ha esperado hasta los últimos dos días de la ventana estival de fichajes para lanzarse a por un '9', uno de los objetivos primordiales de Hansi Flick y de Deco este verano. Julián Álvarez era el principal objetivo del Barça en esta ventana de fichajes para ocupar el hueco en la delantera que han dejado Ferran Torres y Lewandowski, pero la negativa del club colchonero a traspasar al futbolista ha obligado al Barça a mover ficha con Gabriel Jesús.