Pablo Sánchez 31 AGO 2026 - 23:13h.

Las cifras reales de la llegada de Gabriel Jesús al Barça que sorprenden a Josep Pedrerol: "Ahora me parece más caro"

Presenció el encuentro ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou

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El Barcelona ya tiene a su nuevo delantero en la Ciudad Condal. Gabriel Jesús, de manera inesperada, se ha convertido en el futbolista que ha cambiado el horizonte del ataque blaugrana de cara al presente curso. Tras la frustración del club con el fichaje de Julián Álvarez, Deco se adelantó al ofrecimiento del Arsenal al Atlético de Madrid para firmar al atacante brasileño. El jugador pasó reconocimiento médico y estuvo presente en el partido del Barça frente al Rayo Vallecano, donde comenzó a ganarse a su nueva afición.

Gabriel Jesús lució en el palco del Camp Nou como el nuevo fichaje del Barcelona. El delantero necesario para completar la plantilla. El futbolista, tras un día de reuniones y pruebas médicas, presenció el encuentro ante el Rayo y disfrutó como el que más de lo vivido durante el desarrollo del mismo. Primero celebró dando palmadas el tanto del empate de Rafinha y, minutos después, hasta se puso en pie para festejar la obra de arte de Lamine Yamal desde la frontal del área. Las cámaras de DAZN captaron el momento a la perfección.

Gabriel Jesús disfrutó de lo lindo con los que serán sus nuevos compañeros y comenzó a ganarse a su nueva afición, que no le quitó ojo desde el comienzo del encuentro. La principal duda con el jugador carioca era su estado físico, pero las pruebas han determinado que se encuentra en condiciones y el Barça, tal y como adelantaron Fabrizio Romano y Mundo Deportivo, pagará 10 millones de euros fijos más variables al Arsenal por él.

La afición alucina

Nadie quitó ojo a Gabriel Jesús desde el palco del Camp Nou. Tampoco las redes sociales, donde muchos aficionados dejaron mensajes como los que recopilamos a continuación para celebrar su primer día en la Ciudad Condal. Ya solo queda rubricar la firma en el contrato para sumarse a la plantilla de Hansi Flick de pleno derecho.