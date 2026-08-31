"Simeone, Mateu y todo el mundo en el Atlético menos una persona quiere vender a Julián", sostiene

El Atlético de Madrid acecha a un nuevo delantero y decide un fichaje entre cinco nombres

Compartir







Jota Jordi sigue insistiendo con Julián Álvarez. Pese a la postura más que evidente del Atlético de Madrid y las palabras de Miguel Ángel Gil Marín contra el FC Barcelona, el tertuliano de El Chiringuito ha asegurado este domingo por la noche en Cuatro que la idea del cuadro rojiblanco es venderle y no descarta que acabe vistiendo de azulgrana en estas últimas horas de mercado, algo que parece bastante improbable. Sostiene, además, que en el vestuario colchonero no quieren al argentino y que el club "está negociando" con otros equipos porque "no tienen dinero" para realizar más fichajes.

"La info que tengo es que quedan 45 horas para que el Atlético pueda cumplir su sueño, que es vender a Julián. De puertas para afuera van diciendo una cosa, porque Mateu y Simeone van diciendo que están encantados con que Julián se queden y le van a ayudar, pero de puertas adentro esa no es la realidad", aseguró durante su intervención.

PUEDE INTERESARTE El Barça acuerda el fichaje de Gabriel Jesús en lugar de Julián Álvarez adelantándose al Atlético de Madrid

"El Atlético de Madrid está negociando desde hace días, semanas, meses para que Julián se vaya y le quedan solo 45 horas para venderlo, que es lo que quiere el Atlético de Madrid, vender a Julián. Así se lo hacen saber a Julián y su entorno, le están invitando a irse, sobre todo al Arsenal", insistió.

"El problema es que hace dos o tres horas a mi me siguen diciendo que Julián no se va a mover del Atlético de Madrid si no es para ir al Barça. Todos estos fichajes que tenía que hacer Apollo con tantísimo dinero, ¿dónde están? ¿Ha llegado algún delantero que ha pedido Simeone o Mateu? ¿Tengo entendido que estáis a punto de conseguir un delantero cedido de la Juventus pero que tampoco le podéis pagar hasta que se vaya Julián o Sorloth?", cuestionó, poniendo en duda la capacidad económica del club rojiblanco.

"A mí me dicen que al Atlético de Madrid se le acaban las horas para vender a Julián, saben que tienen que vender a Julián porque no quieren a Julián en ese vestuario, no quieren el espectáculo del Metropolitano cada domingo, no quieren a Julián con esta actitud, que es la que van a tener, y no quieren a Julián, porque necesitan vender a Julián porque no tienen dinero y porque Simeone, Mateu y todo el mundo en el Atlético de Madrid menos una persona quiere vender a Julián", agregó.

Su conclusión fue clara: "Yo solo digo que llegado el momento, el Barça está preparado para fichar a Julián", insistió, tal y como lleva haciendo todo el verano.

Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, llegó a la conclusión de que "si el Atleti no consigue colocarlo, el Barça está ahí", mientras que el resto de tertulianos, entre ellos Tomás Roncero, reaccionaron entre risas: "Sí, está ahí con la misma oferta".

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.