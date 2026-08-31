Fran Fuentes 31 AGO 2026 - 07:34h.

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El triunfo del Real Madrid frente al Málaga CF ha dado muchas esperanzas en torno al madridismo. El conjunto blanco está mostrando una versión muy elevada en sus primeros tres partidos, mostrando brotes verdes y con una cohesión en la plantilla que está sorprendiendo a muchos, después de dos años en blanco y de criticarse la división del vestuario. Uno de los más sorprendidos es Edu Aguirre, que ha compartido sus impresiones en el último programa de El Chiringuito y analizado dónde cree que están las claves de este equipo, personalizadas en torno a la figura de José Mourinho.

"Yo de verdad pienso que este Madrid es el Madrid que más me ilusiona de los últimos años. Cada jugador, cuando le llega el balón, piensa que está en su mejor versión o cerca de su mejor versión. Ves el reflejo de lo que es ese vestuario que ha conseguido Mourinho en el campo. Todos hacen esfuerzos por el compañero. El Madrid no sé cuántos balones ha robado en campo contrario, que no lo hacía nunca. Al Madrid le llegaban y luego tenía que construir", explica el tertuliano, quien siente que el conjunto blanco está en una gran versión tanto a nivel individual como colectivo.

En este sentido, hay una clave futbolística que detecta Edu Aguirre, por la que entiende que no es necesaria la llegada de otro mediocentro que dé más en la salida de balón: "La gran mayoría de las ocasiones que cree el Madrid es porque roba en campo contrario y las crea cerca. No hace falta construir. No hace falta un Rodri, porque presionan tan bien, gracias a Mourinho, y son todos tan generosos en el esfuerzo con todos los compañeros, que ves un equipo con hambre. Un equipo dolido por los dos años que han pasado, que han estado en el foco, justamente, claramente. Pero yo me he venido arriba", asegura.

Eso sí, el debate se alarga mucho más, y puedes verlo al completo en el vídeo superior que encabeza la noticia. El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.