Alberto Cercós García 30 AGO 2026 - 16:28h.

Marc Márquez domina el GP de Aragón y se mete de lleno en la lucha por el Mundial

El recado de Álex Márquez a su hermano Marc en clave Mundial

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Marc Márquez llegaba a Aragón con un objetivo tan claro como exigente: aprovechar su circuito talismán para recuperar terreno en un Mundial que se había complicado en las últimas citas. El de Ducati no falló y salió de MotorLand con el pleno de puntos tras imponerse tanto en la 'sprint' como en la carrera, culminando un fin de semana de enorme autoridad. Su victoria, además, le permite ascender hasta la segunda posición del campeonato, con 237 puntos, y situarse a solo 19 de Jorge Martín, que mantiene el liderato con 256 después de terminar quinto.

Sin embargo, el triunfo del domingo estuvo lejos de ser sencillo. Márquez cometió un error al inicio al olvidarse de retirar el dispositivo trasero de su Ducati, aunque consiguió corregirlo sobre la marcha y mantenerse en la pelea. "Hoy hemos calcado la estrategia de ayer. Pero estaba tan concentrado para la primera curva que me he olvidado de sacar el dispositivo trasero", explicaba el piloto en DAZN. "Cuando he salido de la curva uno he visto que se bajaba la moto. Sabía que la siguiente frenada fuerte era el sacacorchos, curva ocho, y ahí bueno me he apañado", añadía. El incidente también perjudicó a su hermano Álex, pero Marc volvió a colocarse segundo antes de lanzarse a por la victoria ante un Pedro Acosta que le obligó a exprimirse hasta el final.

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Marc Márquez ya es segundo en el Mundial

Para recuperar la primera posición, el '93' tuvo que protagonizar además un espectacular duelo con Bezzecchi a velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. "Sí, ahí íbamos a 330 o 340; y es increíble con estas motos porque había un momento que íbamos en paralelo, yo me quería alejar, él se quería alejar y no podía. Se enganchaban las motos", relataba. Incluso llegó a sufrir un 'wheelie' en sexta marcha y a fondo, una situación que atribuyó a las turbulencias generadas por la aerodinámica de las MotoGP.

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El balance, por tanto, no puede ser más positivo. "Hemos trabajado muy bien este fin de semana", resumía Márquez destacando una modificación realizada en el 'warm up' que le permitió ser igual de rápido, pero reduciendo el riesgo sobre el neumático delantero. Esa confianza le permitió gestionar la carrera y cambiar el ritmo a diez vueltas del final para abrir el hueco definitivo. Ahora, con el campeonato completamente abierto y 19 puntos de desventaja respecto a Martín, el '93' vuelve a sentirse protagonista. "Bueno, estamos en el Mundial, somos un equipo y siempre la moto que pilotes será la mejor. Esto es lo que tengo en la cabeza", sentenciaba.