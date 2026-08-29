La dura caída que obliga a Tadej Pogacar a abandonar La Vuelta a España

Alberto Cercós García 29 AGO 2026 - 17:33h.

Significativo revés en La Vuelta a España tras la dura caída de Tadej Pogacar, que dice adiós a la carrera

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Tadej Pogacar ha dicho adiós de forma inesperada a La Vuelta a España 2026. El esloveno, líder destacado de la clasificación general y gran favorito al triunfo final, se ha visto obligado a abandonar durante la octava etapa, entre Puçol y Xeraco, después de sufrir una dura caída a falta de unos 32 kilómetros para la línea de meta. El accidente se produjo en una caída múltiple en el pelotón, cuando el grupo afrontaba los últimos kilómetros antes del Puerto de Barx. Pogacar se fue al suelo y quedó visiblemente dolorido, con importantes molestias en el lado izquierdo del cuerpo y heridas en el rostro. Los médicos de carrera acudieron rápidamente para atenderle y comprobaron especialmente el estado de su clavícula y hombro izquierdos. El corredor del UAE intentó reincorporarse, pero finalmente hizo un gesto negativo y tuvo que ser trasladado en ambulancia, confirmando un abandono que cambia por completo el escenario de la carrera.

La caída llega en una jornada que, hasta ese momento, estaba transcurriendo con mucha calma para los favoritos. La octava etapa, de 171 kilómetros entre Puçol y Xeraco, estaba planteada como una oportunidad para los velocistas, aunque el Puerto de Barx, de segunda categoría y situado en la parte final del recorrido, podía seleccionar el pelotón. El asturiano Sinuhé Fernández había protagonizado prácticamente en solitario la escapada del día, pero fue neutralizado por el grupo a falta de pocos kilómetros. Justo después llegaría el momento que ha conmocionado a La Vuelta: Pogacar se iba al suelo cuando restaban 32 kilómetros, precisamente en la aproximación al Barx, y pese a la asistencia médica no pudo continuar. El pelotón retomó posteriormente el ritmo de carrera, mientras el equipo UAE quedaba completamente descolocado tras perder a su líder.

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Cambio radical en La Vuelta: los nuevos favoritos

El abandono provoca además un vuelco absoluto en la clasificación general. Pogacar llegaba a esta jornada con 3:50 de ventaja sobre Enric Mas y 4:50 sobre Primoz Roglic, después de haber ampliado todavía más su renta en la llegada a Valdelinares. Con su retirada, Enric Mas pasa a ser el nuevo líder de La Vuelta, con Roglic a un minuto y el resto de aspirantes todavía más cerca. El mallorquín afronta ahora una situación completamente diferente y se convierte en uno de los grandes favoritos para conquistar la carrera, especialmente después de haber sido el único capaz de plantar cara a Pogacar en las jornadas de montaña.

Roglic, cuatro veces ganador de la ronda española, aparece como su principal amenaza, mientras Felix Gall, Richard Carapaz, Oscar Onley y otros candidatos al podio también recuperan unas opciones que parecían prácticamente anuladas por el dominio del esloveno.

El primer parte médico de Pogacar

El doctor Álvaro Ortiz, que lo atendió tras su accidente en la octava etapa, ya ha dado un primer parte médico en TVE. Según su versión, el corredor sufrió una caída "bastante fuerte" que le produjo "mucho dolor". "Ha intentado subirse a la bicicleta, pero al apoyar el brazo izquierdo no ha podido ejercer presión" por lo que decidió retirarse y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

Preguntado por los plazos de recuperación, explicó que tendrán que hacerle pruebas, "pero si tiene alguna fractura podría ser quirúrgico incluso", apuntó, por lo que no se descarta una operación.