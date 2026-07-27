Kahoot! convierte La Vuelta 2026 en un juego de preguntas para los aficionados al ciclismo

Gustavo Maeso Madrid, 27 JUL 2026 - 09:55h.

El juego de preguntas y respuestas mezclará ciclismo, historia, geografía y cultura durante el recorrido hasta Granada

Kahoot! se une al Tour de Francia para poner a prueba tus conocimientos sobre ciclismo

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Seguir una gran vuelta ya no consiste únicamente en esperar al ataque definitivo en el último puerto. Cada vez son más las competiciones que buscan mantener al aficionado conectado durante toda la jornada y La Vuelta 2026 quiere dar un paso más en esa dirección. La ronda española estrenará una experiencia interactiva en Kahoot! que permitirá responder preguntas, descubrir curiosidades y acompañar cada etapa de una forma diferente.

La propuesta convierte la carrera en una especie de gran trivial ciclista donde habrá espacio para mucho más que conocer a los favoritos del pelotón. A medida que avance la competición, los aficionados podrán participar en cuestionarios relacionados con la historia de La Vuelta, los puertos más míticos, los grandes campeones o los escenarios por los que discurre la prueba. Una forma distinta de vivir las tres semanas de carrera mientras el pelotón avanza desde la salida en Mónaco hasta la llegada final en Granada.

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Kahoot! acompañará La Vuelta etapa a etapa

Durante la competición se publicarán nuevos desafíos inspirados en cada jornada. Los cuestionarios podrán jugarse desde casa, en el aula o en directo desde las zonas de aficionados instaladas junto a la carrera.

También habrá sesiones presenciales en las villas de salida y en otros espacios habilitados para el público. Allí, los espectadores podrán competir entre sí mientras esperan el paso de los corredores o el inicio de una etapa.

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Mucho más que preguntas sobre corredores

Aunque el ciclismo será el gran protagonista, los retos de Kahoot! no se limitarán a nombres de corredores, victorias históricas o clasificaciones. El recorrido de La Vuelta servirá también para hablar de la geografía española, la gastronomía, el arte, la historia y el patrimonio cultural de los lugares por los que pasa el pelotón.

De este modo, una etapa puede servir para recordar una ascensión legendaria, pero también para conocer mejor una ciudad, una región o una tradición vinculada al recorrido. Ese enfoque amplía el juego y permite que también participen usuarios que no sigan el ciclismo durante todo el año.

Habrá, además, contenidos relacionados con matemáticas, ciencia y otras materias. Los cuestionarios podrán completarse en directo o a ritmo propio, tanto en solitario como con amigos, familiares o compañeros de clase.

La Vuelta también se juega en 16 idiomas

Otro de los elementos destacados será el aprendizaje de idiomas. La experiencia ofrecerá lecciones breves y vocabulario relacionado con el ciclismo en 16 lenguas diferentes.

Los usuarios podrán aprender expresiones habituales del deporte, términos propios de las etapas y palabras vinculadas a los paisajes, la comida o la cultura española. Estos contenidos estarán disponibles mediante Kahoot! Language Learning y Drops.

La idea permite acercar la carrera a una audiencia internacional que quizá no esté familiarizada con todos los términos utilizados durante una retransmisión ciclista. Al mismo tiempo, convierte el recorrido en una excusa para descubrir nuevas palabras mientras se sigue la competición.

La Vuelta 2026 ya tiene fechas

La Vuelta 2026 se disputará entre el 22 de agosto y el 13 de septiembre. La carrera partirá desde Mónaco y finalizará en Granada después de 21 etapas.

Antes se celebró La Vuelta Femenina 2026, disputada entre el 3 y el 9 de mayo. Ambas pruebas forman parte del acuerdo y contarán con contenidos interactivos vinculados al ciclismo y al recorrido.

Así, la próxima edición de La Vuelta no solo se decidirá en la carretera. Los aficionados también podrán medir sus conocimientos, competir con otros jugadores y descubrir cuánto saben realmente sobre una de las carreras más importantes del calendario ciclista. Todo desde la página de Kahoot!