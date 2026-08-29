Marc Márquez bate a Álex Márquez y a Marco Bezzecchi en la 'sprint' de MotorLand y se acerca al liderato
Marc Márquez cumple uno de sus primeros objetivos y gana la 'sprint' en Aragón
El recado de Álex Márquez a su hermano Marc en clave Mundial
El objetivo que tenía Marc Márquez era claro: dominar todo el Gran Premio de Aragón. Si bien no ha podido hacer la 'pole' en detrimento de Marco Bezzecchi, en la 'sprint' el catalán ha hecho lo que tenía en mente: ganar. El piloto de Ducati suma 12 valiosos puntos este sábado, superando tanto a su hermano Álex Márquez como al mencionado Bezzecchi. Márquez, partiendo desde la segunda posición en la parrilla, pudo imponer su 'ley' nada más apagarse el semáforo. Y es que los dos hermanos adelantaron en la salida a Bezzecchi. Unos movimientos que noquearon por completo al italiano, incapaz de igualar el ritmo a los dos pilotos de Ducati.
Tras una salida más que satisfactoria para Marc, el '93' cumplió las expectativas. El español logró abrir un importante hueco con su hermano Álex y con Bezzecchi, siendo imposibles para sus rivales acercarse a él. Con un ritmo más que notorio y sin cometer errores de bulto, Marc pudo sumar un nuevo triunfo al 'sprint' y acercarse al liderato que sigue manteniendo Jorge Martín en la clasificación general. Un primer paso, el que ya ha hecho este fin de semana, siendo la carrera de este domingo el momento más importante del Gran Premio.
Por atrás, más allá de un contundente nivel de Álex Márquez y Marco Bezzecchi -incontestables en sus respectivas posiciones-, cabe destacar el papel tanto de Jorge Martín como de Pedro Acosta. El de Aprilia sufrió desde el inicio, batallando primero con Raúl Fernández y luego con el propio Acosta. Tan intenso fue ese último duelo, que Acosta aprovechó en el tramo final un error del madrileño para lograr una positiva cuarta posición. Martín, por su parte, tuvo que conformarse con ser quinto.
Así ha terminado la 'sprint' en Aragón
- Marc Márquez
- Álex Márquez
- Marco Bezzecchi
- Pedro Acosta
- Jorge Martín
- Fermin Aldeguer
- Diogo Moreira
- Raúl Fernández
- Johann Zarco
- Jack Miller
- Pecco Bagnaia
- Álex Rins
- Toprak Razgatlioglu
- Enea Bastianini
- Brad Binder
- Joan Mir
- Pol Espargaró
- Franco Morbidelli
- Lorenzo Savadori
- Fabio Quartararo (OUT)
- Fabio Di Giannantonio (OUT)
- Luca Marini (OUT)