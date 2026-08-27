Marc Márquez se mete presión y tiene claros su objetivos en Aragón: "Toca sacar el máximo"

Alberto Cercós García 27 AGO 2026 - 17:49h.

Marc Márquez sabe que si quiere remontar en el Mundial, ganar en Aragón es clave

El recado de Álex Márquez a su hermano Marc en clave Mundial: "Si tengo la oportunidad de ganar, lo voy a intentar"

Compartir







Marc Márquez afronta el Gran Premio de Aragón con una misión tan clara como exigente: recortar la distancia que le separa del liderato del Mundial de MotoGP. El piloto de Ducati llega a Motorland cuarto de la clasificación, con 200 puntos, a 40 del líder Jorge Martín, después de un complicado Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Allí terminó séptimo, en su peor resultado de la temporada, condicionado por unos problemas con el neumático trasero que le impidieron pelear por las posiciones delanteras. El resultado frenó su progresión en la general y convirtió la cita aragonesa en una oportunidad especialmente importante para el vigente campeón.

El escenario, además, invita al optimismo. Aragón es uno de los grandes territorios de Márquez en MotoGP y uno de los circuitos en los que históricamente ha mostrado mayor superioridad. El español acumula ocho victorias en Motorland y ha dominado las dos últimas ediciones disputadas, en 2024 y 2025, ambas con Ducati. El trazado de Alcañiz potencia precisamente algunas de sus principales virtudes y también las de la Desmosedici, por lo que las expectativas son máximas para el piloto de Cervera. Tras dos semanas de descanso desde Silverstone, Márquez espera encontrarse físicamente mejor y volver a luchar por las victorias en un campeonato que sigue completamente abierto.

PUEDE INTERESARTE Fernando Alonso farda por Mónaco del Aston Martin Valkyrie, valorado en tres millones de euros

Marc Márquez sabe que es una cita de vital importancia

El propio Márquez, eso sí, se ha encargado de elevar todavía más el listón. Sabe que no puede permitirse dejar escapar puntos en los circuitos que, sobre el papel, son favorables si quiere mantener viva la pelea por su décimo título mundial: “No es una cuestión de blanco y negro, porque quedan muchas carreras, muchas situaciones diferentes que se van a vivir en el campeonato, pero es verdad que si queremos tener mínima opción de luchar por el título, significa que en los circuitos teóricamente favorables un jueves, luego se verá durante el fin de semana, toca sacar el máximo. Sacar el máximo es intentar estar si no en él cerca del 37. Intentaremos gestionar la situación de la mejor manera para luchar mínimo por ese podio y si se puede por la victoria”.

Una exigencia que Márquez combina con cierta cautela respecto a su estado físico. El brazo derecho continúa siendo un factor que debe gestionar después de las dificultades sufridas durante el curso, aunque reconoce que la situación ha mejorado considerablemente: “Un piloto siempre espera más, pero está yendo bien, al menos no me falla inesperadamente el brazo, que esto ya es mucho. Noto que se cansa, pero no hay las desconexiones que había al principio de temporada que me hacían caer y ahora, en este sentido, voy más tranquilo y más constante encima de la moto”. Con Martín 40 puntos por delante y Bezzecchi y Ogura también por delante de él (aunque el japonés está lesionado y no correrá este fin de semana), Márquez sabe que Aragón no decidirá el campeonato, pero sí puede convertirse en el escenario perfecto para comenzar a cambiar su dinámica.