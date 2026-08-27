Alberto Cercós García 27 AGO 2026 - 17:00h.

Álex Márquez sabe lo complicado que será ganar a su hermano Marc en Motorland, pero sueña con ello

Marc Márquez ve en Aragón una gran oportunidad para acercarse al liderato de MotoGP: "Potencia al máximo mis características"

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El Mundial de MotoGP afronta este fin de semana una de sus citas más esperadas con la llegada al MotorLand Aragón, un escenario que apunta directamente a Marc Márquez. El piloto de Ducati llega a un circuito talismán, donde ha ganado ocho veces y donde se impuso en las dos últimas ediciones, por lo que vuelve a partir entre los grandes favoritos pese a su discreto paso por Silverstone. Allí terminó séptimo en la carrera del domingo, mientras su hermano Álex fue cuarto, aunque el de Gresini sigue arrastrando molestias en el hombro derivadas de la lesión sufrida en Montmeló.

Álex, sin embargo, no está dispuesto a ejercer de escudero de Marc si aparece una oportunidad de victoria. Aunque su situación en la clasificación se ha complicado tras los ceros provocados por su lesión y marcha noveno con 106 puntos, a 134 del líder Jorge Martín, todavía quedan diez grandes premios y 370 puntos en juego, por lo que mantiene opciones matemáticas de pelear por un Mundial que sigue siendo uno de sus grandes objetivos.

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“Yo voy a hacer mi Mundial. Es muy pronto. Si tengo la oportunidad de ganar, por supuesto que lo voy a intentar, tenga delante a Marc, a Martín, a Bezzecchi, tenga quien tenga que se juegue un título, yo tengo que hacer mi carrera, mis fines de semana y, a partir de ahí, intentar sacar el máximo provecho para los colores que defiendo, que son los de Gresini”, aseguró en Aragón.

Álex Márquez sabe que Marc, en Aragón, es favorito

El piloto de Gresini también espera que Motorland permita comprobar mejor dónde está realmente Ducati después de un Silverstone irregular. “Aquí tendremos una foto un poco más clara del Mundial que en Silverstone. Allí, aparte del resultado, luego analizando fríamente, no estuvimos tan mal. Tenemos que conseguir, dentro de Ducati, saber, o sacar algo más de provecho, cada fin de semana y que no haya estos altos y bajos que hacen que de golpes estás para luchar por la victoria o de golpe estás séptimo. Hay que ser más regulares”, explicó Álex.

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Y si hay alguien a quien conoce perfectamente es a su propio hermano. Álex espera reencontrarse en Aragón con el Marc dominador que se vio antes de Silverstone: “Se tendría que ver otra vez al Marc de antes de Silverstone, ese Marc que marca, sobre todo, las diferencias en estos circuitos donde él, normalmente, consigue tener esa décima o dos décimas de margen en el bolsillo y donde, a veces, te hace picar el anzuelo, como yo piqué en Sachsenring, pero ahí veremos dónde está”. El líder es Martín, con 240 puntos, seguido por Bezzecchi (209), Ogura (203) y Marc (200), pero Aragón puede cambiar de nuevo el escenario de un Mundial que llega completamente abierto a su tramo decisivo.