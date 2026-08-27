La radio de Fernando Alonso con su ingeniero delata la parte del AMR26 que más odia

Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 11:07h.

El piloto asturiano exteriorizó uno de los mayores defectos del monoplaza verde

Fernando Alonso farda por Mónaco del Aston Martin Valkyrie, valorado en tres millones de euros

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Fernando Alonso volvió a demostrar en Zandvoort una de sus grandes virtudes al volante del Aston Martin. El asturiano consiguió terminar noveno en el Gran Premio de Países Bajos después de una carrera en la que tuvo que exprimir al máximo las posibilidades del AMR26. La gestión de los neumáticos volvió a ser una de sus principales armas, permitiéndole mantenerse en carrera y no perder prestaciones hasta la bandera a cuadros pese a las limitaciones del monoplaza. Sin embargo, hubo un momento durante la carrera que dejó entrever una de las características del coche que más frustran al asturiano.

El pobre rendimiento de la batería del motor Honda

Alonso dejó por la radio una de las frases más significativas de su fin de semana en Zandvoort. En plena carrera, el piloto de Aston Martin realizó una queja muy concreta sobre el comportamiento del monoplaza: “Maldita batería en la recta”. La gestión y la entrega de la energía eléctrica condicionan por completo el rendimiento del coche cuando llegan las zonas de máxima velocidad y, por el momento, Honda no ha realizado un buen trabajo en ese apartado. El de Oviedo consiguió ocultar ese defecto, alargar la vida de sus neumáticos y acabar dentro de los puntos, pero queda claro que la fábrica japonesa todavía tiene mucho trabajo por hacer.

Honda todavía tiene deberes pendientes

El problema no se limita únicamente a la batería. Según AutoRacer Italia, el nuevo motor Honda todavía estaría aproximadamente 70 CV por debajo de la referencia de la parrilla, una diferencia que supone un importante hándicap para Aston Martin. La publicación señala además que un ingeniero de Ferrari no espera que Honda pueda alcanzar a los mejores propulsores en 2027, al considerar que recuperar una diferencia de este calibre podría requerir alrededor de dos años. No obstante, tampoco se descarta una evolución importante. En Zandvoort, Honda habría entregado 17 de los 30 CV de mejora que tenía previstos, aunque a cambio habría generado un retroceso en la manejabilidad.