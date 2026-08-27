Fran Fuentes 27 AGO 2026 - 07:39h.

El presentador de El Chiringuito insiste en el gran partido de los dos jugadores del Real Madrid y D'Alessandro lo explica: "El talento fluye"

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Durante el último programa de El Chiringuito, Josep Pedrerol advertía el cambio de Kylian Mbappé y de Jude Bellingham en el triunfo del Real Madrid frente a la Real Sociedad respecto a la temporada pasada. En este sentido, Fran Garrido tiene claro que no vale solo con este partido, sino que estos jugadores deben ser capaces de mostrar una versión similar a esta cada tres días, dada la ascendencia de sus figuras y el talento que atesoran.

Y es que, tal y como se puede ver en el vídeo superior que encabeza la noticia, Fran Garrido lo tiene claro: "Cuando han estado lamentables, han dado pena y han andado por el campo, aún así, se ha justificado. 'Bueno, no pasa nada, ya llegará'", explica. En este sentido, ha dejado claro que las dos temporadas sin títulos del conjunto blanco no pueden olvidarse tan pronto: "Dos años como los que se han tirado son para que estos partidos sean un domingo sí, otro también, un jueves, un domingo, un miércoles... todos los días. Esto no es para aplaudir, esto es lo que tienen que hacer. Son jugadores de ese nivel. Lo que no es normal es que, durante dos años, hayan hecho lo que han hecho", reflexiona.

José Mourinho, el artífice del cambio del Real Madrid frente a la Real Sociedad

En este sentido, tanto Pedrerol como el propio Fran Garrido coinciden en una realidad: el entrenador. Y es que ambos consideran que José Mourinho les ha cambiado la cara a los jugadores, y Josep lo tiene claro: "Antes no creían en quien les dirige". Aunque la clave final la da el maestro Jorge D'Alessandro: "Este equipo es extraordinario, es una máquina. El talento fluye. Lo que vimos hoy, futbolísticamente, es excitante. Hay una amalgama de talento al servicio del equipo", reflexiona.

Sin embargo, D'Alessandro cree que a este Real Madrid todavía le quedan muchas cosas por pulir: "Tiene varios defectos, que yo creo que Mou estará para reconstruirlos. En cuanto admita que tiene que reconstruir la banda derecha y fortificar el medio campo, que son las dos asignaturas pendientes... vienen del pasado también, esto no lo ha corregido el maestro Mourinho. La banda derecha sigue absolutamente estéril, pero esto es una máquina", sentencia el entrenador y tertuliano.