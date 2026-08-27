Juan Pérez 27 AGO 2026 - 00:34h.

Decenas de aficionados aprovechan un semáforo rojo para agolparse en su salida del Santiago Bernabéu

Vuelve a ver El Chiringuito a la carta en Mediaset Infinity

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La goleada del Real Madrid a la Real Sociedad deja una imagen significativa que capta el Chiringuito en la salida de José Mourinho del Santiago Bernabéu. Rodeado de aficionados que inundan la carretera, el luso ve cómo su regreso envuelto en victoria deja una anécdota por un semáforo rojo que genera un agolpamiento de seguidores que le piden fotos. De hecho en cuanto el verde asoma, Mou apenas puede avanzar a la conducción porque aparecen decenas de seguidores frente a su coche con el riesgo que eso conlleva por la ilusión de tener una instantánea con él.

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