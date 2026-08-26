Hat-trick estelar del francés ante una Real desaparecida en el segundo tiempo

Uno por uno del Real Madrid ante la Real Sociedad, con dos sobresalientes y un suspenso

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El Real Madrid de siempre. Vertical, voraz con espacios, con el gol encomendado a Mbappé. Dubitativo en defensa, incapaz de controlar el medio, con una grada impaciente. Las mismas cualidades, los mismos defectos del curso pasado. Al menos de momento. Pero sobradamente autosuficiente para imponerse con claridad a una Real Sociedad valiente en la primera mitad y desaparecida al completo en la segunda, cuando pareció entregar las armas. Para todo lo demás, Kylian: tres goles, Pichichi de LaLiga. Y eso que sólo llevamos dos jornadas.

Mbappé, Sucic y pitos en el Bernabéu

Si alguien esperaba ver un Real Madrid completamente distinto al de cursos anteriores, estaba equivocado. Dominio a arreones, dudas defensivas, incontrolado en un centro del campo donde Valverde y Bernardo Silva no se imponen. Y aún así, con ocasiones cada vez que encontraba verticalidad. Vinicius y Mbappé avisaron en los primeros minutos antes de que Oyarzabal tuviera la primera, muy clara: Dumfries y Valverde se hicieron un lío, Kubo asistió y Courtois sacó el pie para evitar el 0-1 de Mikel.

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Tardó 10 minutos en reaccionar el equipo de José Mourinho, con un robo de Valverde que acabó en asistencia de Mbappé y definición muy centrada de Vinicius, quien apenas apareció por la izquierda en ataque en todo el primer tiempo. Sergio Gómez rozó un golazo de volea, la Real se empezó a adueñar de la pelota y empezaron a sonar los primeros silbidos en el Bernabéu justo antes de los goles: Mbappé puso el 1-0 en la escuadra tras una arrancada sin oposición de Valverde y Luka Sucic puso el empate justo antes del descanso tras un pobre duelo de Konaté ante Ochieng y la mirada de Carreras, recuperando de nuevo los tímidos pitos de la grada local con el pitido del colegiado.

Mbappé y Bellingham, al rescate

Se cargó Mourinho a Carreras para arrancar el segundo tiempo con la entrada de Cucurella. No cambió demasiado el panorama en el Real Madrid, pero sí que se fue desinflando la Real Sociedad con el paso de los minutos. Remiro volvió a sacar una clara de Mbappé, Remiro volvió a sacar otro disparo en una llegada de Cucurella y Mbappé anotó el 2-1 a la hora de encuentro tras una pared magnífica con Bellingham, desaparecido hasta entonces.

Se entonó a partir de ahí el inglés, siempre inoperante en la base y siempre peligroso en sus llegadas al área, y dejó el partido prácticamente sentenciado en el 68': caracoleo, disparo tapado, robo en el área y regalo a Vinicius para hacer el tercero. Un Vinicius que, por cierto, también había escuchado sonidos de viento minutos antes tras varias pérdidas consecutivas en una noche sin verticalidad ni desborde.

Hasta el 78' tardó la Real en amenazar la portería de Courtois, quien se podría haber echado una siesta en el segundo tiempo. Fue Guedes, que acababa de entrar e intentaba reconectar a su equipo a un partido que se terminó de romper poco después, cuando Mbappé firmó el hat-trick. Esta vez, con una picadita sutil ante Remiro y con un pase fantástico de Vinicius, inédito hasta entonces desde la banda, para terminar de cerrar un partido que tantas veces han visto en el Bernabéu en el que se pasó de las dudas de la grada en el primer acto a la goleada final.