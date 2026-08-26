Mourinho saca el mismo once que ante el Espanyol y Matarazzo introduce cuatro cambios

El Real Madrid no podrá jugar ante el Liverpool en Anfield por una nueva norma de la UEFA

Compartir







Alineaciones confirmadas en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid disputa su primer partido del curso como local recibiendo a la Real Sociedad, en un duelo que corresponde a la jornada 1 pero que se disputará entre la segunda y la tercera tras ser aplazado debido a la presencia de varios jugadores de ambos equipos en semifinales del Mundial 2026. José Mourinho repite su once del primer día, mientras que Pellegrino Matarazzo introduce cuatro novedades, alguna de ellas bastante llamativa.

Once del Real Madrid: bajas y novedades

Condicionado por la plaga de bajas, José Mourinho vuelve a sacar el mismo once que ante el Espanyol. Cabe recordar que el técnico no puede contar con Tchouaméni, Militao, Endrick, Rodrygo, Asencio, Mendy ni Pitarch, que están lesionados. Todo invitaba a pensar a que podría hacer rotaciones al tener partido entre semana, pero finalmente la alineación es idéntica a la de Cornellá, por lo que jugadores como Cucurella o Diomande tendrán que esperar su turno en el banquillo.

El Real Madrid sale de inicio con Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Bernardo Silva; Arda Güler, Bellingham, Vinícius; y Mbappé.

En el banquillo del cuadro blanco estarán de inicio Lunin, Mestre, Camavinga, Alexander-Arnold, Cucurella, Carlos Espí, Brahim Díaz, Rüdiger, Diomande, Cestero, Mario Rivas y Alexis Ciria.

PUEDE INTERESARTE La oferta del Arsenal para fichar a Julián Álvarez

Once de la Real Sociedad: bajas y novedades

Pellegrino Matarazzo, por su parte, sí que introduce varios cambios. Sin Gorrotxategi, Pablo Marín ni Odriozola por lesión, el técnico apuesta sorprendentemente por Job Ochieng en el costado zurdo del ataque y Beitia en el eje de la zaga, así como Oyarzabal en la delantera. Respecto al partido ante el Betis, se quedan fuera del once Carlos Soler, Zubeldia, Barrenetxea y Oskarsson.

Así pues, la Real Sociedad sale con Remiro; Aramburu, Beitia, Jon Martín, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes; Take Kubo, Luka Sucic, Ochieng; y Oyarzabal.

En el banquillo del cuadro donostiarra estarán Marrero, Aihen, Zubeldia, Barrenetxea, Oskarsson, Guedes, Pacheco, Carlos Soler, Zakharyan, Aguirre, Lebarbier y Marchal.