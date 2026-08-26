Pablo Sánchez 26 AGO 2026 - 15:21h.

Julián Álvarez y un mensaje en marzo que descoloca a todos: "Como Koke o Griezmann"

El club se resiste a dar su brazo a torcer con el Barça

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El Atlético de Madrid sigue a vueltas con el futuro de Julián Álvarez. Mientras el Barcelona ya ha dicho que insistirá hasta el final del mercado, el conjunto rojiblanco ha pronunciado en muchas ocasiones que no saldrá rumbo al Camp Nou. El devenir de este culebrón ha deparado numerosos capítulos y este miércoles se ha vivido uno más. Joan Laporta volvió a pronunciarse sobre el fichaje del argentino y reprochó al cuadro madrileño su comportamiento con esta situación.

El máximo dirigente blaugrana reiteró que intentarán el fichaje de Julián Álvarez hasta el final pese a las dificultades que está encontrando y a la entrada en escena de otros equipos como el Arsenal. Por delante, poco menos de una semana para conocer el desenlace. Por lo pronto, Joan Laporta volvió a la carga con las siguientes palabras.

"Parece ser que el jugador quiere venir al Barça, por lo tanto, nosotros mantenemos nuestra ilusión, con todos los respetos para el Atlético de Madrid, de poder fichar al jugador. Nos han llegado informaciones de que el Atlético de Madrid está negociando con otros clubes por el futbolista. Nosotros seguimos presentes con nuestra oferta porque es 'vox populi' que el jugador quiere venir al Barça", sentenció.

El Atlético de Madrid responde al Barcelona

En el club rojiblanco no han sentado nada bien estas palabras del presidente blaugrana. Según recoge el diario Marca, la reacción del Atlético ha sido contundente: "Se está victimizando al jugador, pero la única víctima del caso Julián somos nosotros".

"Nos han perjudicado en lo económico y en lo social. Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barça. Esta situación no va de dinero, va de dignidad. Se ha creado una campaña con muchas mentiras y medias verdades. El único que paga esto es el Atlético", ha expresado el club madrileño al citado diario.