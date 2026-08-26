Julián Álvarez y un mensaje en marzo que descoloca a todos: "Como Koke o Griezmann"

Redacción ElDesmarque 26 AGO 2026 - 12:05h.

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El reloj corre y ninguna de las tres partes que están protagonizando el culebrón del año en el mercado de fichajes parece dispuesta a dar su brazo a torcer. Ni el Atlético va a vender al Barça, ni Julián va a buscar la reconciliación con los rojiblancos ni el Barça va a tirar la casa por la ventana con una oferta mareante que supere los 150 millones. Y en esas, un vídeo de Julián Álvarez del mes de marzo ha reaparecido para sembrar aún más desconcierto en el drama.

El argentino, en un momento en el que el runrún por el posible interés del Barça era ya ruido fuerte y cuando el jugador ya había hecho declaraciones como “puede que sí o puede que no” sobre su futuro en el Atlético, aparece en un vídeo diciendo cómo se ve en el año 2035. Su respuesta, “más veterano, como Koke o Griezmann” suena a contradicción con el mensaje dado apenas tres meses después en el Mundial asegurando que su sueño es jugar en el FC Barcelona.

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Un Julián Álvarez muy distinto con el paso de los meses

En el debate sobre Julián Álvarez de El Chiringuito ese vídeo no ha pasado desapercibido. A falta de siete días para cerrar el mercado de fichajes, el pulso está en una situación en la que, la urgencia, parece más en el lado del jugador y del Atlético que en el del Barça, más allá de perder la posibilidad de fichar a un jugador top que ansiaba el entrenador si finalmente no se da el traspaso.

Sin embargo, el lío en los otros dos lados de este triángulo (Atlético y jugador), parece más peliagudo. Por un lado, los rojiblancos se enfrentan a la situación de tener que sostener a un futbolista que ocupa ficha muy alta y con potencial de dejar mucho dinero cuando no quiere estar en el equipo. Por otro, el futbolista se ve abocado a quedarse en el club con la tesitura de convivir durante meses con una grada enfadada a la que solo convencerá con esfuerzo y goles, nada que ver con la actitud mostrada el pasado fin de semana contra el Villarreal.

En cualquier caso, y con una semana que promete ser caliente, el vídeo del futbolista en marzo comparándose con los grandes veteranos y leyendas del Atlético y asegurando verse como ellos en el futuro, descoloca a todo el mundo.

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