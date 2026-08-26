Ángel Cotán 26 AGO 2026 - 07:56h.

Horas muy calientes en el mercado rojiblanco

La Juventus facilita la inversión arriba

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El Atlético de Madrid apunta a vivir un tramo final de mercado apasionante. Por un lado, todo lo que rodea a un Julián Álvarez que parece estar en un callejón sin salida y no se descarta ningún escenario. Y en paralelo, Mateu Alemany intensifica la complicada búsqueda del tercer delantero que pide Diego Pablo Simeone.

En un principio, todos los caminos parecían conducir hacia Nicolas Jackson. El ariete, con pasado en LALIGA EA Sports, encajaba en ese rol secundario que busca la dirección deportiva rojiblanca pero el Chelsea sigue aferrado a los 70 millones de euros en los que cifra su traspaso.

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Sin descartar la opción del ex del Villarreal, Mateu Alemany amplía el abanico de opciones y en ataque no solo apunta a llegar un delantero, sino que además se está cocinando un fichaje distinto para completar la parcela ofensiva.

El Atlético de Madrid "llama a otros delanteros"

En su última aparición en DAZN, el experto en mercado Fabrizio Romano arrojó nuevos detalles de la 'Operación Delantero' en el Atlético de Madrid. Allí dejó claro que, "pase lo que pase con Julián Álvarez", el Atlético de Madrid sigue moviéndose en la ventana estival en busca de un tercer punta. Tanto es así que los contactos están multiplicándose.

Esta fue la información de la citada fuente: "El Atlético de Madrid sigue en el mercado de los delantero, porque pase lo que pase con Julián Álvarez, el club sigue llamando a delanteros. Mateu Alemany está buscando una solución, ha habido contactos con Nicolas Jackson pero la negociación con el Aston Villa está muy avanzado. Por lo que me comentan, el director deportivo ha llamado a otros delanteros".

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En este sentido, Fabrizio Romano señala un nuevo nombre: "El Atlético de Madrid sigue buscando un nuevo delantero y ha contactado con la Juventus sobre Jonathan David. No hay oferta oficial ni negociaciones, pero llamada para preguntar por las condiciones del traspaso. Jonathan David, disponible para dejar la Juve en caso de una buena propuesta".

En busca de un fichaje distinto en ataque

En paralelo, y según avanza El Larguero de la Cadena SER, el Atlético de Madrid también busca otro fichaje distinto para completar el ataque del Cholo Simeone: "El trajín ahora mismo es buscar un delantero más, independientemente del lío de Julián, buscar un jugador más de banda, y sobre todo, dar cuatro salidas. Tiene una semana Mateu Alemany para hacer todo esto".