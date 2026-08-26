Redacción ElDesmarque 26 AGO 2026 - 08:17h.

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Lamine Yamal está más serio de lo normal y mucho tiene que ver las situaciones de sus tres grandes amigos en Can Barça: Marc Casadó, Héctor Fort y Alejandro Balde. Este último se quedó fuera de la convocatoria de manera sorprendente para el partido ante el Elche tras una conversación con Hansi Flick en la mañana del pasado domingo y de la que José Álvarez ha desvelado todos los detalles en El Chiringuito.

"En el Barça no están preocupados con Lamine Yamal pero se preguntan qué le pasa. Hay unos casos especiales a estas alturas de mercado que tienen mucha relación con él, por ejemplo, Alejandro Balde. El domingo sucedió con Balde algo un poco especial. Fue a la ciudad deportiva, iba a ir convocado ante el Elche y Hansi Flick le dijo 'hasta que no estés al 100% sabiendo lo que quieres, prefiero que no vengas, que te vayas a casa, que lo pienses y ya lo hablamos'. Fue justo ese día (la seriedad de Lamine Yamal) y es verdad que Alejandro Balde es uno de sus mejores amigos. No sigo que sea exactamente esa la razón pero...", apunta José Álvarez en su intervención en El Chiringuito.

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