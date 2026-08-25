Creo que debe ser un jugador importante para nosotros", admite el catalán

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Xavi Hernández ya habla como nuevo seleccionador de Países Bajos. El catalán ha sido presentado este martes en una comparecencia en la que, entre otras cosas, ha hablado de Frenkie de Jong, cuya situación en el FC Barcelona no es precisamente sencilla. El centrocampista se está recuperando actualmente de una lesión de rodilla que sufrió durante el Mundial, precisamente con su selección, y cuya gestión provocó la semana pasada los pitos de su propia afición en el Trofeo Joan Gamper.

En cualquier caso, Xavi cree que Frenkie es "fundamental" para la filosofía que quiere implementar en el equipo neerlandés y señaló que lo importante ahora es que se recupere de su lesión. "Lo más importante de Frenkie es que se recupere bien. Está con la lesión, está motivado con nuestra llegada a la selección neerlandesa. Creo que debe ser un jugador importante para nosotros igual que lo debe ser para el Barça", dijo el nuevo seleccionador.

"Me parece un jugador fundamental para nuestra idea, para nuestra filosofía y ojalá se pueda recuperar lo antes posible", incidió el exfutbolista y exentrenador del Barcelona, que también dirigió a Frenkie durante su etapa en el Camp Nou.

El nuevo seleccionador neerlandés añadió que ya está en contacto con De Jong, quien jugó bajo sus órdenes durante su etapa en el combinado azulgrana y que este mismo martes se ha probado sobre el césped de entrenamiento por primera vez tras lesionarse durante el Mundial.