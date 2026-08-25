Hansi Flick se lo pone difícil a Deco con el '9': quiere uno sí o sí y plantea sólo dos nombres

Javi Rayo 25 AGO 2026 - 12:55h.

La prioridad para el técnico alemán sigue siendo Julián Álvarez

En directo, Julián Álvarez y su situación en el Atlético de Madrid

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Hansi Flick quiere un delantero centro antes de que acabe el mercado y Julián Álvarez sigue siendo su prioridad absoluta. Tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, el técnico alemán se ha quedado sin un '9' puro y ya tuvo que jugar con Raphinha en esa posición en el partido ante el Elche. Deco ya sabe los requisitos que pide su entrenador y sigue manos a la obra para conseguir un ariete antes de que cierre el mercado de fichajes en menos de 10 días.

Deco, a vueltas con el '9'

Según informa David Ibáñez en ElDesmarque, el FC Barcelona sigue esperando a Julián Álvarez por si Apollo acaba echándose para atrás al ver que no puede colocar al delantero argentino en ningún otro club que no sea el azulgrana. Pese a que Julián es el deseo, la dirección deportiva trabaja desde hace días en un 'plan B' para no acabar sin delantero centro.

"No ficharemos un delantero por fichar", trasladan fuentes cercanas al FC Barcelona. Un mantra que comparte Deco, que se resiste a fichar a otro delantero que no sea Julián Álvarez. Y lo cierto es que el partido ante el Elche le da la razón. El Barça goleó al conjunto ilicitano y sin la necesidad de tener un delantero centro puro en el campo.

Mientras, Hansi Flick aprieta a la dirección deportiva para que la plantilla no se quede sin un delantero centro. El técnico alemán sabe que la temporada es muy larga, hay muchas competiciones y partidos y reforzarse en esa posición es una prioridad para él. Lo lleva teniendo claro desde la salida de Robert Lewandowski y más aún con el traspaso de Ferran Torres al PSG de Luis Enrique.

El FC Barcelona tiene decidido seguir esperando, al menos unos días más, a Julián Álvarez, razón por la que el club no ha hecho todavía una oferta en firme por Lautaro Martínez, el otro y único delantero que cumple los requisitos que pide Hansi Flick. En las últimas horas han salido a la palestra los nombres de Gyokeres o Tresoldi, dos delanteros centros a los que el FC Barcelona podría fichar con relativa facilidad pero que no acaban de convencer al exentrenador del Bayern.