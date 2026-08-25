Sheila Ebana revela imágenes inéditas del cumpleaños de Lamine Yamal: bailes, brindis, premios y 'dress code'

María Trigo 25 AGO 2026 - 12:25h.

La madre del futbolista desvela todos los secretos de una multitudinaria fiesta que tuvo el rosa como protagonista

Lamine Yamal, muy serio en el banquillo y a la salida del estadio tras la manita del Barça

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El 13 de julio, en pleno Mundial 2026, Lamine Yamal cumplió 19 años. Tras el éxito de España en la Copa del Mundo y unas merecidas vacaciones, no celebró su cumpleaños hasta el pasado 11 de agosto. Las imágenes de la fiesta del jugador del FC Barcelona se hicieron virales a los pocos días después de que el propio futbolista y su pareja, Inés García, publicaran en sus redes sociales distintos momentos de la misma.

En las últimas horas ha sido Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal, la que ha sacado a la luz imágenes inéditas de una fiesta espectacular que se llevó a cabo en la Finca Mas de Sant Lleí, que posee más de 40 hectareas de extensión y 30.000 metros cuadrados de jardines y lagos. Haciéndose eco del 'dress code' (código de vestimenta) que los invidatos sí cumplieron. Un tono tosa palo, como se puede ver en el vídeo superior, fue la nota predominante tanto de las vestimentas como de toda la decoración.

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¿Qué famosos fueron al cumpleaños de Lamine?

Entre los invitados, destacaron Myke Towers, Ozuna, Bad Gyal, Dulceida y Alba y compañeros como Gavi, Eric García, Fermín López, Raphinha, Jules Koundé, Dani Olmo o Szczesny, que fueron este año acompañados de sus parejas. También estuvieron sus familiares, entre ellos su primo Moha, su tía y su padrastro. Los primeros invitados llegaron entre las 17.00 horas y las 19.00 horas, sobre todo los futbolistas del Barça que al día siguiente tenían entrenamiento. Los jugadores que más tarde se marcharon fueron Gavi, Marc Casadó o Fermín sobre las 00:30 horas. Otros como Szczesny o Eric García fueron más prudentes y lo hicieron sobre las nueve de la noche. El resto de los invitados continuaron la fiesta hasta bien entrada la noche y acabaron saliendo sobre las 02:30 de la madrugada.