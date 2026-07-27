Redacción ElDesmarque Madrid, 27 JUL 2026 - 10:02h.

La influencer y el futbolista están pasando sus vacaciones juntos

Lamine Yamal sigue rompiendo récords: ya es el jugador con más valor de mercado de la historia

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Lamine Yamal está disfrutando de sus días de descanso tras conquistar el Mundial con la Selección Española. Después de varias semanas concentrado en la Copa del Mundo con La Roja, el extremo del FC Barcelona ha puesto rumbo a Saint-Tropez junto a su pareja, la creadora de contenido Inés García, que también estuvo en el Mundial apoyándole. La pareja ha querido celebrar la conquista de la Copa del Mundo con una escapada repleta de lujos que también ha dejado una imagen que refleja la mentalidad del internacional español incluso durante sus vacaciones.

Inés García alucina con las ‘vacaciones’ de Lamine Yamal

Además de los momentos del viaje en pareja, en el que también ha llamado la atención el estilismo con prendas y complementos de firmas de lujo de la creadora de contenido, uno de los detalles más comentados de la estancia de la pareja en la costa francesa ha sido revelado a través de una historia de Instagram publicada por ella misma. La influencer explicó que iba a disfrutar de un masaje y que al regresar se encontró a Lamine Yamal entrenando en el gimnasio del hotel. “Me voy a dar un masaje y me encuentro esto”, escribió junto a un vídeo del futbolista haciendo pesas.

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Horas después, la propia Inés ha vuelto a sorprender a sus seguidores con otra fotografía en un campo de fútbol en el que a lo lejos aparece Lamine entrenando. “En realidad no estamos 'taaannnn' de vacaciones”, comentó con humor, dejando claro que el extremo azulgrana no desconecta por completo ni siquiera durante sus días libres. Con apenas 19 años, Lamine llega al verano tras conquistar el Mundial con La Roja y firmar una campaña que le ha hecho entrar en la historia de La Roja y estos detalles reflejan el compromiso del internacional español con su preparación física después de una temporada para el recuerdo.