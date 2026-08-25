Pablo Sánchez 25 AGO 2026 - 08:27h.

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El Barcelona afronta la recta final del mercado sin quitar el foco a Julián Álvarez. En estos momentos parece que su llegada al Camp Nou es imposible teniendo en cuenta la decisión del Atlético de Madrid. Eso ha hecho que en los últimos días el Barça trate de avanzar en otras negociaciones para lograr ese ansiado delantero que cubra el hueco que dejaron Lewandowski y Ferran Torres. Pese a que han aparecido nombres como el de Lautaro Martínez, Gyokeres o Tresoldi, lo cierto es que el conjunto blaugrana no pierde la esperanza en fichar a 'La Araña'.

Cristina Cubero desveló en El Chiringuito una conversación que mantuvo el pasado viernes con un alto dirigente del Barcelona en la que este expresó la intención del club de seguir esperando por Julián. "Decía que nosotros no podemos dejar tirado a Julián Álvarez. No vamos a hacer nada con Lautaro porque Julián ha hecho mucho por nosotros, todo lo que podemos pedir a un jugador. Salió en el Mundial a decir que se quería ir, se lo ha reiterado al Atlético, a Simeone. Ha hecho todo por irse. Lo que va a hacer el Atlético ahora es presionar a Julián para que se vaya al Arsenal", prosiguió.

"Simeone no puede permitirse tener a Julián Álvarez. Tendrá amigos en el vestuario, gente que le quiera, a nadie le gusta que no traten bien a un compañero. Pero el Barcelona tenía claro ya el viernes que eso iba a pasar, que lo que iba a intentar el Atlético es que Julián acepte la oferta del Arsenal".

El veredicto de Simeone

Cristina Cubero también considera que Simeone dictó sentencia con sus palabras sobre el argentino en su última rueda de prensa. "El unico que manda en el club es él y todo el Metropolitano sigue la voz de su amo. No van a perdonar a Julián Álvarez. Lo que quiere el Atlético es venderlo al Arsenal, tiene todo montado, pero lo que pasa es que el jugador no quiere irse al Arsenal".

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