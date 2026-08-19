El Camp Nou recibe a Rodri entre aplausos y dedica una pitada a Frenkie de Jong antes del Gamper

Fran Fuentes 19 AGO 2026 - 20:36h.

Reacciones opuestas para cada uno de los mediocentros barcelonistas

El Barça da definitivamente por perdido a Julián Álvarez y ya tiene un nuevo objetivo: Deco quiere a Lautaro Martínez

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El público del Spotify Camp Nou dedicó una cerrada ovación al centrocampista Rodri Hernández, fichaje estrella del FC Barcelona para la presente temporada, mientras que una parte de los aficionados silbó al neerlandés Frenkie de Jong en la presentación del equipo con motivo del Trofeo Joan Gamper.

Los futbolistas de Hansi Flick saltaron uno a uno al césped en el acto previo al encuentro contra el Al-Ahly egipcio con el que se da el pistoletazo de salida a la temporada en el estadio azulgrana. El centrocampista madrileño, que lució el dorsal ‘16’, fue el último jugador en salir y, tras anunciarse su nombre por megafonía, fue aclamado por la afición que medio llenaba el recinto. Su nombre también fue coreado. También fue la primera toma de contacto con el Camp Nou de los delanteros Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Jesse Bissiwu, los tres jugadores que hasta la fecha ha incorporado el Barça, que también fueron vitoreados por los presentes.

Más división de opiniones generó el nombre de Frenkie de Jong cuando se escuchó por la megafonía del estadio. Mientras una parte de los seguidores lo aplaudió, otros optaron por los silbidos. El neerlandés, que el curso pasado fue el tercer capitán del equipo y, por jerarquía, apuntaba a hacerse con la capitanía tras la marcha de Marc-André ter Stegen y Ronald Araujo, no fue el encargado de dar el tradicional discurso del Trofeo Joan Gamper. Lo hizo el brasileño Raphael Dias ‘Raphinha’, después de que el martes el técnico Hansi Flick lo eligiera provisionalmente como primer capitán del equipo hasta el cierre del mercado, cuando la plantilla al completo elegirá a los capitanes de la temporada 2026-27 de forma definitiva.

La reacción de una parte del público del Spotify Camp Nou con De Jong se produce después de que el jugador admitiera recientemente que jugó con molestias en una rodilla el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. En la cita mundialista, recibió un golpe en un entrenamiento y los servicios médicos de la selección de Países Bajos le aseguraron que no podía empeorar, algo que finalmente sí sucedió. Tras regresar a Barcelona, los exámenes médicos del club revelaron que De Jong sufría una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El futbolista está siguiendo un tratamiento conservador que le mantendrá de baja durante las próximas semanas, sin que el Barça haya concretado el tiempo previsto de recuperación.