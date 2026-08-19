Fran Duarte Madrid, 19 AGO 2026 - 12:40h.

Según Daily Mirror, Gavi ha rechazado una oferta suculenta del Manchester United. Flick cuenta con él y quiere demostrar su valía en el Barça esta temporada después de recuperarse por completo de sus problemas físicos

Desvelan quién fue la figura clave en el fichaje de Rodri y dónde se fraguó su llegada al Barcelona: "Llegó a cantar el himno"

Compartir







El mercado está todavía muy abierto para el FC Barcelona en esta recta final. Hansi Flick tiene casi lista su plantilla mientras buscan opciones para cubrir el puesto de delantero centro. El fichaje de Julián Álvarez ya se antoja prácticamente imposible y Deco ya trabaja en otras opciones para sustituir a Lewandowski y Ferran.

Pero el mercado no es unidireccional y también han salido jugadores como Araújo o el propio Ferran que han permitido al Barça facturar y poder inscribir a nuevos fichajes. Los clubes saben que buscar en el vestuario culé suele tener recompensa con jugadores muy jóvenes y de gran nivel. Uno de los jugadores que más ojos está acaparando desde la Premier League es Pablo Gavi. Tal y como informan los medios del país británico, el Manchester United se han interesado mucho en el futbolista de Los Palacios. Un interés que no ha llegado muy lejos después de que el propio Gavi rechazase cualquier oferta.

Los motivos de Gavi para quedarse en el Barça

Según ha confirmado Daily Mirror, el United busca un centrocampista con urgencia y estaban dispuestos a pagar en torno a los 40 millones de euros al Barça para fichar a Gavi, con un perfil que satisfacía con creces lo que buscaban. La gran competencia en el centro del campo con Pedri, Dani Olmo, Fermín, Marc Bernal, Marc Casadó y ahora Rodri podía traducirse en una falta de minutos para Gavi y el club de los ‘red devils’ podría ser una alternativa.

Sin embargo, la oferta ni se llegó a plantear al club después de que Gavi se cerrase en banda a salir del FC Barcelona. El joven futbolista de 22 años solo quiere continuar vistiendo de azulgrana y no contempla ninguna salida este verano. Además, después de dos temporadas difíciles por las lesiones, Gavi parece totalmente recuperado e incluso llego a mostrar un nivel digno para ser convocado con España por Luis de la Fuente. El jugador está en deuda con Hansi Flick que siempre le ha apoyado y no quiere marcharse ahora que puede aportar su máximo potencial al club. Además, la temporada es muy larga y la baja de Frenkie De Jong ya deja un puesto libre por el que competir. Todo eso, sumado a la debilidad que siente Flick por el futbolista, son motivos de sobra para quedarse.