Pablo Sánchez 19 AGO 2026 - 08:59h.

Joan Laporta celebra el fichaje de Rodrigo Hernández casi como un título: su reacción es histórica

Fin a varias semanas de rumores y dudas

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Alrededor de las 19.00 horas del pasado martes el Barcelona anunciaba de manera oficial el fichaje de Rodri Hernández. El conjunto blaugrana ponía así punto y final a varias semanas de incertidumbre, de dudas y de rumores que apuntaban a diferentes puntos. Todo ello después de que el Real Madrid fuese el primero en tratar de firmar al mediocentro. Pese a todas las informaciones, la realidad es que su llegada al Camp Nou comenzó a fraguarse hace un tiempo. Concretamente días después de conquistar el Mundial con España.

Nil Solà, periodista de la Ser, desveló la figura clave que estuvo detras de su fichaje por el Barça y dónde comenzó a fraguarse esa operación. Todo sucedió alrededor de una boda que tuvo lugar en Bagur, un municipio de Girona que fue testigo de unas negociaciones que han terminado con uno de los mejores jugadores del mundo en la Ciudad Condal.

"Hay varios días clave. Bagur, un pueblo en la Costa Brava al lado de Girona. Allí descansó Rodri algunos días antes de la boda de Dani Codina, una figura clave en este fichaje. Es el team manager del Barça pero había sido el team manager del Manchester City. Ahí se hizo amigo intimo de Rodri y venía a Girona porque Dani se casaba aquí", prosiguió.

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La reunión con Deco

"Se produjo una reunión en Bagur entre Deco y Rodri y lo intentó convencer. El 22 llega a Bagur, se produce esta cena entre Rodri y Deco y va a la boda. Allí incluso me cuentan que Rodri se deja ir un poco más y canta el himno del Barcelona. Cuenta a su círculo más íntimo que la opción del Barça es real y quiere venir", agregó Nil Solà. Este pasado martes, su fichaje como blaugrana hasta 2030 se convirtió en realidad.