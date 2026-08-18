Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 19:24h.

El jugador reconoce que tenía otras opciones, pero que siempre tuvo claro su destino

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Rodri Hernández ha sido presentado como nuevo fichaje del FC Barcelona. El mediocentro ha reconocido en su primera rueda de prensa como jugador barcelonista que "tenía alguna otra opción más", en clara alusión al Real Madrid, que también intentó su fichaje. Sin embargo, el futbolista campeón del mundo y Balón de Oro reconoce que el conjunto azulgrana "fue la primera opción" en cuanto apareció en el horizonte.

En primer lugar, Rodri Hernández ha querido tener unas palabras de afecto hacia el Manchester City, por entender su postura de querer salir del club y también por todos los años que han compartido juntos: "Ha sido una decisión dura. Primero, por el hecho de salir del Manchester City. Un club que me lo ha dado absolutamente todo, donde he sido tremendamente feliz durante todos estos años y donde estaré siempre eternamente agradecido por lo que me han dado y por lo que hemos sido capaces de conseguir. Agradecer que hayan entendido que era un momento para salir, para posibilitar esta salida", explica.

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Sobre su fichaje por el conjunto azulgrana, Rodri siempre tuvo claro el club al que se estaba dirigiendo: "En cuanto a Barcelona, es un grandísimo club, siempre para mí ha sido un referente a nivel mundial por su filosofía, por su manera de entender el fútbol y también los valores que representa", reflexiona.

Asimismo, al ser cuestionado sobre el interés del Real Madrid y su decisión de acabar firmando por el conjunto barcelonista, el jugador explica cuál fue su prioridad: "Para mí, está claro que tenía alguna otra opción más, pero para mí Barcelona fue la primera opción y así se lo hice entender a Joan y a la cúpula directiva. Feliz de estar aquí", sentencia.

De este modo, se confirma lo que era un secreto a voces: que el jugador dejó plantado al Real Madrid para acabar firmando por el FC Barcelona en cuanto se dio la ocasión.