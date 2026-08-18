Fran Fuentes 18 AGO 2026 - 18:58h.

Firma hasta el 2030 y su presentación será esta misma tarde

Joan Laporta celebra el fichaje de Rodrigo Hernández casi como un título: su reacción es histórica

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El FC Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Rodri Hernández. El pivote campeón del mundo y de Europa con España, ya exjugador del Manchester City, se compromete hasta el 2030 con la entidad azulgrana. De este modo, se cierra una operación estratégica con golpe directo al Real Madrid, ya que el centrocampista, que era uno de los objetivos prioritarios del conjunto blanco, se decidió por el conjunto barcelonista en cuanto este se interesó en sus servicios.

Así las cosas, el propio FC Barcelona podría aludir a esta circunstancia en su vídeo de presentación, en el que explica que "Cada pase, cada pausa, cada aceleración, comienza por una decisión". ""El fútbol no es solo velocidad. Es ritmo. Es saber cuándo esperar. Cuándo moverse. Y cuándo un solo movimiento lo cambia todo. Algunos siguen al tiempo. Otros lo crean", comentan.

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Las claves del fichaje de Rodri Hernández por el Barcelona: precio, vestuario...

Así las cosas, la operación se ha cerrado en una cantidad final de 60 millones de euros fijos, más 16.5 en variables, 11 de ellas de fácil cumplimiento. Unas cifras mucho más elevadas de las que planeaba invertir el Real Madrid en el jugador de 30 años, actual Balón de Oro del Mundial. Una de las claves para su fichaje por el FC Barcelona es la cantidad de jugadores con las que Rodri Hernández comparte vestuario en la Selección Española. Tanto es así que la llamada de algunos de ellos habría resultado clave para terminar de decantar la balanza por el conjunto barcelonista.

Asimismo, el propio Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City y técnico con el que el propio Rodri ha encontrado su mejor versión, habría sido clave gracias a sus consejos para que el jugador tomase la decisión final de aceptar el proyuecto del FC Barcelona. Ahora, su fichaje ya es oficial y su presentación tendrá lugar este mismo miércoles.