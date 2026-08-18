El motivo por el que Rodri no puede ser presentado con el Barcelona: "Están trabajando en ello los abogados"
Estaba prevista para este martes a las 13:00 horas
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El FC Barcelona se prepara para el gran día de Rodri Hernández. Tras superar con éxito el reconocimiento médico, el club azulgrana está a un paso de presentar en la fecha fijada al capitán de la Selección Española, aunque hay un problema de última hora. En este sentido, nuestro compañero David Ibáñez arroja luz al asunto.
En su última intervención en ElDesmarque, el periodista especializado en información azulgrana explica cuál es el motivo que ha impedido presentar a Rodri Hernández a las 13:00 horas de este martes.
En la parte superior de esta noticia puedes ver el vídeo en el que David Ibáñez explica por qué Rodri Hernández no puede ser presentado con el FC Barcelona.