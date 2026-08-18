El motivo por el que Rodri no puede ser presentado con el Barcelona: "Están trabajando en ello los abogados"

Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 15:14h.

Estaba prevista para este martes a las 13:00 horas

El Barcelona calienta la opción de Ayoze Pérez y cierra una estrategia por el fichaje

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El FC Barcelona se prepara para el gran día de Rodri Hernández. Tras superar con éxito el reconocimiento médico, el club azulgrana está a un paso de presentar en la fecha fijada al capitán de la Selección Española, aunque hay un problema de última hora. En este sentido, nuestro compañero David Ibáñez arroja luz al asunto.

En su última intervención en ElDesmarque, el periodista especializado en información azulgrana explica cuál es el motivo que ha impedido presentar a Rodri Hernández a las 13:00 horas de este martes.