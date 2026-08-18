La Real Sociedad ultima el fichaje de Edson Álvarez por dos esfuerzos personales

Ángel Cotán 18 AGO 2026 - 15:01h.

Pivote con capacidad de actuar en el eje de la zaga

Las otras opciones txuri urdin para la defensa

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En el fútbol nunca hay que elevar nada a definitivo y mucho menos en el complicado verano de la Real Sociedad. Sin fichajes en su primera plantilla a escasos tres días del debut liguero, y tras el varapalo sufrido por Nayef Aguerd, la dirección deportiva txuri urdin está a un paso de cerrar su primera incorporación veraniega. Se trata de Edson Álvarez.

Desde que se cayó la operación regreso del central marroquí, Erik Bretos activo otras alternativas para la defensa que ya se habían tocado con anterioridad. El pivote mexicano, que puede ocupar ambos perfiles del eje de la zaga, parecía inalcanzable hace tan solo unas semanas.

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Ahora, tal y como avanza el periodista Matteo Moretto, su llegada a San Sebastián está más cerca que nunca y se trabaja en una operación que puede recibir la luz verde en los próximos días. Y en gran parte, gracias a un doble esfuerzo personal.

La Real Sociedad ultima el fichaje de Edson Álvarez

El internacional mexicano tiene contrato en vigor en el West Ham hasta junio de 2028. Este hecho, unido al alto salario que percibe en Inglaterra, dificultaba sobremanera su fichaje por la Real Sociedad. Edson Álvarez prioriza el aspecto deportivo y estaría tentado por participar en competiciones europeas bajo las órdenes de Pellegrino Matarazzo.

Una motivación que explican los dos esfuerzos que está realizando el jugador. El primero, puramente económico, pues según la citada fuente, Edson Álvarez está dispuesto a bajarse su alto salario para jugar en San Sebastián.

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En segundo esfuerzo, ante su club. El mexicano está forzando su fichaje por la Real Sociedad y ha pedido al West Ham que le deje salir a LALIGA EA Sports. A sus 28 años, el pivote de Tlalnepantla está llamado a ser la solución de urgencia de Pellegrino Matarazzo para la defensa.