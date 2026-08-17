Pablo Sánchez 17 AGO 2026 - 09:16h.

Xabi Alonso no perdona a la Real Sociedad y Pellegrino Matarazzo deja una sorpresa y tres pistas para su once

Erik Bretos tantea otras opciones para la zaga en el mercado

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La vuelta de Nayef Aguerd a la Real Sociedad cayó en saco roto cuando todo parecía cerrado. El marroquí apuntaba a convertirse en el primer fichaje estival de los txuri urdin, pero su llegada se truncó incluso después de pasar el reconocimiento médico. Ahora, Erik Bretos apunta a otros objetivos para la defensa con LALIGA EA SPORTS ya iniciada.

Muchos se preguntan aún qué pasó para que Aguerd no cerrara su vuelta a la Real Sociedad cuando todo estaba ya pactado. El defensa, sin embargo, quiso salir al paso de cualquier rumor y dejó claro que todo se debió a un desencuentro con Pellegrino Matarazzo y sus planes con él.

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En sus redes sociales, Aguerd explicó que el reconocimiento médico transcurrió de forma correcta y que su fichaje frustrado por la Real Sociedad tuvo que ver con la falta de entendimiento con el técnico de Nueva Jersey. Matarazzo quería a un defensa que pudiera integrarse de inmediato en sus planes, mientras que el central arrastra un protocolo específico para recuperase de su lesión que le impide estar al cien por cien desde el principio.

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El mensaje de Aguerd en sus redes sociales

Estas fueron las palabras de Aguerd en su perfil de Instagram, donde a su vez quiso dejar claro que respeta la postura del entrenador y que todas las conversaciones se desarrollaron desde la cordialidad, tanto con Matarazzo como con la propia Real Sociedad.

"Después de un intercambio con el entrenador, tuve la ocasión de hablar con él sobre mi protocolo de reincorporación. Mi reconocimiento médico se desarrolló perfectamente y fue validado por ambos clubes. Por lo tanto, no había ningún problema médico. La única cuestión tenía que ver con este protocolo de reincorporación progresiva, necesario para permitirme recuperar todas mis capacidades en las mejores condiciones, mientras que el entrenador quería poder contar conmigo inmediatamente. Respeto totalmente su postura. no se trata ni de un capricho ni de una falta de respeto hacia la Real Sociedad ni hacia nadie. Es simplemente una decisión responsable para preservar mi cuerpo y poder afrontar la temporada al completo, como todo el mundo desea", sentenció.