Celia Pérez 16 AGO 2026 - 17:32h.

La Real Sociedad cambia de perfil y apuesta por Nathan Zézé: las aristas del fichaje

La Real lo tiene en su radar en este mercado de verano

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A pesar de que el Dépor se centra principalmente en la operación salida en esta recta final de mercado, en el equipo no se descarta alguna que otra guinda o incluso reforzar una posición en la defensa de Antonio Hidalgo. La prioridad pasa por firmar a un zaguero con experiencia que aporte madurez al eje y ahí parece coincidir con el unos de los pretendidos por Erik Bretos en la Real Sociedad.

El fichaje frustrado de Nayef Aguerd por la Real Sociedad ha obligado al director deportivo txuri urdin a mirar otras alternativas y, para ello, baraja dos opciones que manejaba el director deportivo antes de lanzarse a por el marroquí. Son Ladislav Krejci y Nathan Zézé, siendo este último el que ha aparecido ahora también el radar del Dépor.

Según cuenta Matteo Moretto, el cuadro herculino ha apuntado en su agenda el nombre de Nathan Zezé. A sus 21 años recién cumplidos, el futbolista que tiene contrato hasta junio de 2030 con el NEOM SC del fútbol saudí, está muy bien valorado dentro de la dirección deportiva del Dépor. El francés aparece como posible refuerzo de una posición en la que Lilian Brassier sigue siendo una opción.

Aunque la prioridad pasa por reforzar la defensa, lo cierto es que en la órbita del cuadro gallego ha aparecido Adama Traoré como posible guinda del proyecto. El diario Sport fue el primero en relacionar al portentoso extremo español con el equipo coruñés. Criado en La Masía, el futbolista de L'Hospitalet de Llobregat no logró dar el salto al primer equipo y puso rumbo a la Premier League hace ya once años. Este viernes, medios locales como Opinión A Coruña o DXT Campeón confirmaron el interés herculino en el futbolista.