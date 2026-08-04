La Real Sociedad cambia de perfil y apuesta por Nathan Zézé: las aristas del fichaje

Ángel Cotán 04 AGO 2026 - 20:02h.

Erik Bretos maneja dos nombres muy distintos

La Real Sociedad altera su plan de mercado y sustituye una operación: decisión tomada

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La prioridad de la Real Sociedad en este mercado de verano está muy clara. Erik Bretos afronta la fase decisiva de la ventana estival con la tarea de reforzar el eje de la zaga y el ataque. A partir de ahí, Pellegrino Matarazzo deberá resolver las últimas incógnitas de la operación salida y la plantilla contará con el respaldo de Zubieta.

Sin obviar el nuevo cromo deseado en ataque, la dirección deportiva está intensificando contactos por el ansiado central. Todos los focos apuntan a Ladislav Krejci, pero este martes se ha destapado el otro nombre por el que puja la Real Sociedad.

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La Real Sociedad cambia de perfil y apuesta por Nathan Zézé

Según informa el experto en mercado Matteo Moretto, el conjunto donostiarra piensa en la incorporación de Nathan Zézé. Este futbolista de 21 años recién cumplidos y natural de Nantes ha sido internacional en las categorías inferiores de Francia. Su explosión en la Ligue 1 le permitió protagonizar un traspaso millonario rumbo al fútbol árabe.

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Allí, Zézé tiene contrato hasta junio de 2030 con el NEOM SC, además de una ficha alta acorde a la liga saudí. El galo encarna un perfil muy diferente al de Ladislav Krejci y encarnaría un fichaje a medio-largo plazo para la zaga.

Además, esta posible operación cuenta con notables aristas. En lo económico, el fichaje de Nathan Zézé se dispararía hacia los veinte millones de euros, sin descartar la posibilidad de su incorporación mediante una cesión. Eso sí, la Real Sociedad tendría que competir con una larga lista de equipos que desean incorporar al joven futbolista francés.

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Medios árabes sitúan a clubes franceses e ingleses que disputarán competición europea el próximo curso tras los pasos de Zézé. A la espera de avances formales por el zaguero, Erik Bretos estrecha el cerco en busca del ansiado desbloqueo del mercado txuri urdin.