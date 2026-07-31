El mercado de fichajes de Erik Bretos, un plan tardío con similitudes a la 25/26

Juan Pérez 31 JUL 2026 - 11:59h.

El año pasado llegaron dos jugadores en el cierre del mercado

La Real Sociedad irrumpe por el fichaje de Julian Brandt y tiene una baza a su favor

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El talante para controlar los tiempos en el mercado de fichajes es una de las mejores virtudes de un director deportivo, y Erik Bretos guarda bajo la manga ese don tal y como demostró el año pasado. La Real Sociedad es uno de los tres equipos que llega al 31 de julio sin anunciar fichaje alguno, y lejos del deseo de una afición deseosa de nombres nuevos, la realidad es que ya sucedió en el cierre de la pasada temporada.

La necesidad de ir como mínimo a por un central y un atacante polivalente para completar la plantilla coloca a Erik Bretos en el punto de mira en el cierre de una plantilla que por ahora ha tenido el enfoque en las salidas. Con múltiples nombres en el disparadero y rumores de otros tantos por llegar, la pretemporada del conjunto txuri-urdin es muy similar a la del Athletic y Villarreal: sin nombres nuevos.

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Por ahora se repiten los mismos acontecimientos del año pasado cuanto Caleta-Car inició la oleada de fichajes el 1 de agosto poco antes de la bienvenida a Guedes unos días después. Y de ahí hasta el cierre el mismo 1 de septiembre no hubo nada, momento en el que llegaron Carlos Soler y Yangel Herrera. Esa ejecución define una negociación latente en el mercado para ajustar los gustos hasta el punto de apretar a los equipos vendedores hasta el último momento.

El riesgo de esa estrategia es la pérdida de confianza del jugador, porque deben estar convencidos de que jugar en Anoeta es el destino ideal, pero Erik Bretos ya ha corroborado que funciona. De hecho el caso de Carlos Soler sonó durante todo el pasado mercado de fichajes, lo que deja una rendija para adivinar que algunos de los que ahora suenan pueden llegar en el último minuto.

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Edson Álvarez puede ser uno de esos nombres por estar en una situación similar, con la puerta abierta de salida en el West Ham pero con el interés creciente de otros clubes que también le quieren (en este caso el Ajax). Leo Scienza, Julian Brandt o el propio Ounahi están en esos perfiles, algunos alejados de las necesidades exactas de las dos posiciones a cubrir, pero todos encajan como jugadores necesarios o incluso como una oportunidad de mercado como es el caso del actual jugador del Girona.

Tampoco hay dilema por ahora en la delantera a pesar de las salidas y de la llegada tardía de Oyarzábal, porque Oskarson está demostrando una superioridad exultante en la pretemporada por lo que hay tranquilidad para el estreno ante el Betis el 21 de agosto. Un plan marcado para tener paciencia tanto en los despachos como en la grada, para así asentar el trabajo de Matarazzo con una plantilla que acabó bien la temporada levantando el título de campeón de Copa.