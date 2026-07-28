La Real Sociedad compite con el Ajax por el fichaje de Edson Álvarez

Juan Pérez 28 JUL 2026 - 14:47h.

El internacional mexicano está en la rampa de salida del West Ham

Erik Bretos apunta al fichaje que refuerce la defensa de Matarazzo: agente libre tras finalizar contrato con el Lens

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La Real Sociedad se mueve con paciencia en el mercado de fichajes a la espera de un gran fichaje mientras llegan novedades desde Holanda por el interés donostiarra en el mexicano Edson Álvarez. El actual jugador del West Ham tiene a Erik Bretos muy pendiente hasta el punto de que ya hay una oferta encima de la mesa, pero el Ajax también está detrás del internacional que ya jugó varias temporadas en uno de los reyes de la Eredivisie.

Edson Álvarez sobrevuela en los despachos de Anoeta como una opción real para conseguir a un jugador polivalente capaz de jugar a gran nivel en tres posiciones claves para mejorar la plantilla txuri-urdin. El futbolista de 28 años viene de una temporada en el Fenerbahce donde fue relevante hasta su lesión de tobillo, y siempre desde el puesto de pivote pero su facilidad para jugar tanto de central como de lateral derecho le dejaría muchas opciones a Matarazzo.

El periodista holandés de Telegraaf, Mike Verweij, cuenta que el Ajax quiere recuperar al jugador al que precisamente vendió al West Ham United por 38 millones de euros. Las lesiones y la falta de continuidad en Inglaterra han devaluado su valor, pero Jordi Cruiff lo quiere para el conjunto holandés a pesar de que las negociaciones parecen más avanzadas para el conjunto vasco.

La información expone una oferta liderada por Bretos de 7,5 millones para adquirir el 50% de los derechos del jugador con una opción de compra por un porcentaje adicional. El West Ham quiere vender al jugador, y en el Ajax aprietan con todas las fórmulas posibles porque han pedido la cesión pero no les importaría hacer una oferta similar a la del conjunto donostiarra.

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A día de hoy la petición del West Ham es de conseguir 15 millones por el jugador, pero el Ajax necesita vender para llegar a esa cifra mientras que la Real está buscando alternativas para encajar con el precio. La única opción para el equipo de Cruiff es que los ingleses todavía le deben 14 millones al Ajax por la transferencia previa, una negociación abierta en la que los londinenses no quieren entrar porque prefiere generar fondos propios.

Álvarez sería una alternativa de lujo para Gorrotxategi en el pivote pero indudablemente puede formar en el eje de la zaga junto a Jon Martín para pelearle el puesto a Zubeldia o Pacheco.