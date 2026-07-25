Óskarsson le manda otro mensaje a Pellegrino Matarazzo y Lebarbier pide sitio en la Real Sociedad

Joaquín Anduro 25 JUL 2026 - 20:36h.

Óskarsson y Lebarbier remontan a los Wolves con sus golazos

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La Real Sociedad se ha impuesto este sábado por 1-2 en el Molineux Stadium al Wolverhampton en su segundo partido de la presente pretemporada y, de nuevo, lo ha hecho con un tanto de Orri Óskarsson. El islandés anotó un golazo para reclamar un sitio a Pellegrino Matarazzo que también solicita desde el filial Alex Lebarbier, que cerró el triunfo con otra diana de bella factura.

Después del partidillo a puerta cerrada ante el Pau y del empate ante el Racing de Santander del pasado fin de semana, los realistas viajaron al campo del último colista de la Premier League. Los Wolves siguen contando con una plantilla de campanillas a pesar del descenso a la Championship y se adelantarían por medio de Rodrigo Gomes, que se aprovechó de un error de Ibai Aguirre al recibir la pelota de Unai Marrero en el área.

En el minuto 33 llegaría la igualada por medio de Orri Óskarsson, que también marcó ante el Racing, y que superó a Bentley con una gran volea desde fuera del área tras una dejada de Barrenetxea a un balón de Zakharyan. Con este tanto, el islandés busca convencer a Pellegrino Matarazzo para formar con Oyarzabal en el once inicial tras acabar la campaña 25/26 con cinco goles en las últimas ocho jornadas.

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En la segunda parte, Matarazzo movió su equipo y dio entrada a todos sus futbolistas salvo a Luka Sucic y Take Kubo, que acaban de regresar de su participación en el Mundial hasta los dieciseisavos con Croacia y Japón, respectivamente. Fue el canterano parisino Alex Lebarbier el que resolvería el partido con un gran disparo desde la frontal para el primer triunfo de la Real Sociedad en esta pretemporada.

Ficha técnica del Wolverhampton-Real Sociedad

1 - Wolverhampton: Bentley; Trippier, Mosquera, Toti, Bueno; Andre, Doule, Munetsi; Mane, Rodrigo Gomes, Edozie.También jugaron en el segundo tiempo Amstrong, Chirewa, Lima, Djiga, Tchatchoua, Traore.

2 - Real Sociedad: Marrero; Aramburu, Zubeldia, Jon Martín, Javi López; Herrera, Zakharyan, Aguirre; Ochieng, Barrene, Oskarsson. Jugaron el segundo tiempo Rupérez, Beitia, Pacheco, Aihen, Lebarbier, Carlos Soler, Turrientes, Marchal, Díaz y Carrera.

Goles: 1-0, min. 16: Rodrigo Gomes. 1-1, min. 33: Oskarsson. 1-2, min. 82: Lebarbier.

Incidencias: segundo encuentro de pretemporada de la Real Sociedad disputado en la ciudad de Wolverhampton, en un Molineux Stadium que registró una buena entrada.