Fran Fuentes 23 JUL 2026 - 15:43h.

El delantero sevillano, convencido de que mostrará su mejor nivel en su próximo club: "Donde vaya, va a ser bueno"

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Carlos Fernández es uno de los asuntos a resolver en la Real Sociedad. Y es que la plantilla anda muy sobrada de efectivos, por lo que hace falta una intensa 'Operación Salida' de la que ya se encarga Erik Bretos. Sin embargo, su futuro se va a cerrar de manera inminente, ya que el Real Oviedo, uno de los clubes que sondeaba su incorporación, ha echado el resto para cerrar su fichaje.

Así pues, según adelanta La Nueva España, el fichaje de Carlos Fernández por el Real Oviedo ya está cerrado. Sería el tercer refuerzo que cierra en las últimas 24 horas, después de atar a Juan Cruz, de Osasuna y Dani Villahermosa, del Andorra. Aún no ha trascendido la fórmula de la operación, que podría cerrarse mediante la rescisión del jugador por la Real Sociedad, o bien mediante un préstamo y, una vez quede libre de su contrato con la Real Sociedad, firme como agente libre por el club carbayón. También le había apostado fuerte la UD Almería, pero el jugador se ha decidido por el conjunto asturiano.

En este sentido, el Real Oviedo firma una delantera temible para tratar de ascender por la vía rápida. Eso sí, Carlos Fernández también tendrá una competencia elevada, teniendo en cuenta que el conjunto carbayón ha fichado a tres puntas, Alexandru Isfan, Víctor Mingo y el propio Chris Ramos, y además vuelve de su cesión al FC Barcelona B el ariete Joaquín Delgado. Es decir, cuatro arietes para, seguramente, un puesto o quizá dos según el plan de partido.

Las opciones de fichaje que tiene sobre la mesa Carlos Fernández

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Sobre su salida de la Real Sociedad se ha pronunciado el propio jugador, en una entrevista concedida al diario Marca. El delantero se siente muy satisfecho con su temporada en el CD Mirandés, a lo que se agarra para que otros clubes tengan confianza en él: "Creo que he demostrado que mi nivel está ahí. Estoy feliz por haber recuperado la continuidad porque, siempre que la he tenido, he tenido rendimiento", reflexiona.

En este sentido, Carlos Fernández comenta que tenía sobre la mesa ofertas importantes, pero no quería precipitarse a la hora de tomar una decisión tan determinante sobre su carrera: "Tenemos algunas opciones interesantes, pero es una decisión importante. Hay que tomarla desde la tranquilidad", comenta. El delantero, que da por hecho que saldrá de la Real Sociedad, siente que dará la talla sea cual sea su próximo equipo: "Estoy totalmente convencido de que el nivel que voy a dar donde vaya va a ser bueno", sentencia.