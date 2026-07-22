Fran Fuentes 22 JUL 2026 - 13:29h.

El zaguero confía en sus posibilidades y cuenta con el respaldo de la dirección deportiva

La respuesta de Aihen Muñoz al interés de Osasuna acelera los planes de la Real Sociedad con la banda izquierda

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Jon Pacheco ha regresado a la Real Sociedad después de un año en préstamo en el Deportivo Alavés. Una cesión en la que arrancó como titular indiscutible, pero en la que el cambio de entrenador a Quique Sánchez Flores, unido a unas molestias en el tobillo que no terminaban de irse, le hicieron perder protagonismo. Eso sí, ahora la dirección deportiva que encabeza Erik Bretos busca un central, puede que incluso dos, en el mercado de fichajes. Pese a todo, el de Elizondo siente que ha vuelto más fuerte de su cesión y se ve con opciones para luchar por ser uno de los defensas centrales titulares en el conjunto txuri urdin, toda vez que ya tiene la confirmación, por parte del club, de que esta temporada continuará a las órdenes de Pellegrino Matarazzo.

Así lo ha explicado en una entrevista concedida al diario Marca, en la que ha explicado por dónde pasan sus planes: "La idea es quedarme y pelear por hacerme un hueco", señala. Asimismo, confirma que ya ha podido hablar tanto con el entrenador como con el director deportivo, quien le ha transmitido tranquilidad de cara a su futuro: "Con Matarazzo he hablado más de cuestiones técnicas y tácticas, pero Erik Bretos me dijo que el club confiaba en mí", relata.

La responsabilidad de Jon Pacheco: "Estoy con muchas ganas"

En este sentido, Jon Pacheco sabe que tiene una responsabilidad muy importante sobre sus hombros y que le toca responder en el campo: "Ahora soy yo el que tiene que dar un buen rendimiento para jugar y ser importante. Estoy con muchas ganas de darlo todo entrenando y ganarme el puesto. Para eso me he quedado", reflexiona.

De este modo, su paso por el Deportivo Alavés se resume en 25 partidos disputados, superando la barrera de los 2.000 minutos. Una muestra de la confianza que el técnico Eduardo Coudet tenía depositada sobre el navarro, aunque prácticamente se diluyó cuando el argentino se marchó a River Plate y el club contrató a Quique Sánchez Flores. De todos modos, unas molestias en el tobillo le privaron de disputar más minutos en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros.