Adiós al fichaje gratis de Malang Sarr por la Real Sociedad

Fran Fuentes 21 JUL 2026 - 12:02h.

Otra opción a coste cero que se cae

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Malang Sarr era uno de los jugadores que la Real Sociedad tenía en la agenda de fichajes para reforzar la línea defensiva. El central, de 27 años, se postulaba como una alternativa importante para sustituir a Duje Caleta-Car este verano a coste cero. Sin embargo, todo apunta a que el franco-senegalés ha elegido otro destino que le augura un futuro económico mucho más atractivo que el conjunto txuri urdin.

Así pues, según informa Fabrizio Romano, Malang Sarr habría decidido firmar por el NEOM SC de la liga de Arabia Saudí. De este modo, el jugador abandonaría el fútbol europeo a sus 27 años para jugar en Oriente Medio. Una liga que no deja de atraer a estrellas y a jugadores de menor categoría pero a los que convencen con salarios astronómicos, totalmente fuera de mercado en los clubes en los que, por nivel, podrían jugar estos futbolistas.

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A la Real Sociedad se le complica firmar a un central gratis

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Así las cosas, a la Real Sociedad se le va un objetivo del mercado de fichajes. Y es que, según venimos contando, la dirección deportiva que encabeza Erik Bretos anda buscando futbolistas que encajen en el perfil para acompañar a Jon Martín, pero a un bajo coste o incluso gratis. La intención, además, pasaría por firmar incluso a dos centrales si se diera la posibilidad. Sin embargo, el club no termina de decantarse por ninguna de las posibilidades que tenía sobre la mesa.

Un caso similar es el de Diogo Leite, central que recién acabó contrato con el Unión Berlín. El portugués fue objeto de deseo del conjunto txuri urdin, aunque también se le relacionó con Al-Diriyah en Arabia. Sin embargo, el luso decidió no aceptar la propuesta y buscar otras opciones en Europa. En este sentido, aunque el jugador sigue gustando a la Real Sociedad, el club habría preferido otear otras opciones de cara a reforzar el eje de la zaga.