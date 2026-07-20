La Real Sociedad tantea un fichaje en el Benfica que empuja a tres salidas

Fran Fuentes 20 JUL 2026 - 18:14h.

La posición ya está sobrepoblada, y su llegada empujaría a una venta más

La felicitación de la Real Sociedad a Mikel Oyarzabal desata las críticas en España: "Decidlo sin complejos"

Compartir







La Real Sociedad sigue trabajando en la pretemporada. El conjunto txuri urdin, a las órdenes de Pellegrino Matarazzo, sigue esperando movimientos en el mercado de fichajes por parte de la dirección deportiva, tanto en el plano de salidas como en el de llegadas. En este sentido, primero hace falta hacer hueco en la plantilla con jugadores que no se cuenta para liberar fichas y margen en el límite salarial. Sin embargo, Erik Bretos se mueve mientras consigue colocar a esos otros jugadores a los que el técnico ha descartado. Uno de los que se sitúa en las últimas horas como futurible es Rafael Obrador, jugador del Benfica.

Según avanza Radio Marca Donostia, una expedición del club, encabezada por el presidente Jokin Aperribay, a quien acompañaba el director deportivo Erik Bretos, ha sido cazada en el Algarve portugués, donde se encuentra el conjunto lisboeta haciendo la pretemporada. De este modo, el club estaría interesado en hacerse con un lateral izquierdo que eleve el nivel competitivo. No es la primera opción, puesto que ya han tanteado a otras como Oso, del Sevilla FC, sin llegar a concretar nada en absoluto.

PUEDE INTERESARTE Orri Oskarsson no pierde su olfato goleador y mete presión a Mikel Oyarzabal

Con Rafael Obrador, la Real tendría a cinco laterales izquierdos

De este modo, es evidente que una de las prioridades de la Real sociedad en el mercado de fichajes es la de elevar el nivel del lateral izquierdo. No en vano, han sonado ya varios en lo que va de mercado. Todo ello pese a que, actualmente, cuenta con hasta cuatro futbolistas: Sergio Gómez, Aihen Muñoz, Javi López y Jon Balda. El primero, a priori, cuenta como el teórico titular, al menos de momento. Por el segundo se interesó Osasuna y no se descarta su marcha, mientras que el tercero saldrá sí o sí. Aún hay que decidir qué harán con el cuarto, que promociona desde el Sanse y no tiene edad para seguir en el filial.

En este sentido, el fichaje de Rafael Obrador empujaría a dar salida a tres de los laterales zurdos del equipo para quedarse con dos: Sergio Gómez y el jugador del Benfica. De este modo, la prioridad del equipo en esta fase del mercado de fichajes sigue siendo la línea defensiva, ya que se mantiene firme la intención de buscarle un compañero de garantías a Jon Martín. Aunque, eso sí, aún deben salir varios futbolistas, razón por la cual el mercado sigue paralizado en el apartado de llegadas hasta nuevo aviso.