Primer lesionado de la Real Sociedad en pretemporada: parte médico, qué tiene y tiempo de baja

Celia Pérez 15 JUL 2026 - 09:03h.

La plantilla sigue cogiendo ritmo bajo las órdenes de Matarazzo

La lista de descartes de la Real Sociedad: cinco bajas necesarias y podrían ser el doble

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La Real Sociedad dio el pistoletazo de salida a su pretemporada hace ya diez días. El proyecto de Pellegrino Matarazzo comienza a rodar con la mayor parte de sus hombres disponibles y con bastantes decisiones aún que tomar, tanto dentro como fuera de la plantilla. El técnico estadounidense, que ha ampliado su contrato como entrenador del conjunto txuri urdin hasta el final de la temporada 2027/2028 tras su éxito la campaña pasada, sigue tomando buena nota de sus jugadores estos días, aunque ahora tendrá que hacerlo sin el primer lesionado de la pretemporada: Pablo Marín.

La Real Sociedad publicó este martes el parte médico del futbolista txuri urdin, que sufre una "lesión en la musculatura isquiotibial de su pierna derecha" y que le convierte en el primer jugador que causa baja por problemas físicos en la pretemporada. Pablo se mantiene "pendiente de evolución", según el parte médico publicado por la Real Sociedad, y será baja en los próximos entrenamientos.

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Zubeldia, optimista ante una nueva temporada con Matarazzo

Diez días de pretemporada y la ilusión ya embarga a la plantilla txuri urdin. Zubeldia, que ha pasado por rueda de prensa, se ha mostrado "ilusionado" y con muchas esperanzas puestas en la nueva temporada en la que el vestuario ya se ha familiarizado con el método de trabajo de su técnico, Pellegrino Matarazzo.

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"Conocemos cómo son los entrenamientos, no cambia mucho porque ya sabemos su forma de trabajar, por lo que todos estamos ilusionados y a gusto, y seguro que todo va a ir bien", declaró en rueda de prensa

Destacó que el preparador estadounidense llegó a San Sebastián "con ideas nuevas y había que adaptarse". "Pero después de media temporada, ahora es una ventaja porque hemos interiorizado lo que quiere", apostilló Zubeldia, convertido ahora en uno de los jugadores más experimentados de la Real a sus 29 años.