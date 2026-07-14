Pablo Sánchez 14 JUL 2026 - 18:33h.

La lista de descartes de la Real Sociedad: cinco bajas necesarias y podrían ser el doble

El equipo sigue rodando en pretemporada a falta de algunos internacionales

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El central de la Real Sociedad Igor Zubeldia se ha mostrado este martes "ilusionado" y con muchas esperanzas puestas en la nueva temporada en la que el vestuario ya se ha familiarizado con el método de trabajo de su técnico, Pellegrino Matarazzo. "Conocemos cómo son los entrenamientos, no cambia mucho porque ya sabemos su forma de trabajar, por lo que todos estamos ilusionados y a gusto, y seguro que todo va a ir bien", declaró en rueda de prensa

Destacó que el preparador estadounidense llegó a San Sebastián "con ideas nuevas y había que adaptarse". "Pero después de media temporada, ahora es una ventaja porque hemos interiorizado lo que quiere", apostilló Zubeldia, convertido ahora en uno de los jugadores más experimentados de la Real a sus 29 años.

"Llegué muy joven al primer equipo. Para mí, es un honor ser ahora un veterano y estoy con ganas e ilusionado", afirmó Zubeldia, que espera que en la nueva campaña le respeten las lesiones y pueda estar "disponible" para su técnico.

La ausencia de Aritz Elustondo

Aseguró que va a echar en falta a su compañero durante muchos años en la posición de central, Aritz Elustondo, que ha dejado la Real este verano. "Se le echará en falta porque ponía un gran ambiente en el vestuario. Jugara o no jugara, siempre estaba con esa sonrisa y siempre fue un gran compañero", señaló sobre el ahora futbolista del Paok de Salónica.

Recién dado el pistoletazo de salida a la temporada, la Real tiene ya a su primer lesionado, Pablo Marín, con dolencias en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. "Su evolución marcará la disponibilidad", ha indicado el club txuri urdin.