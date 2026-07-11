Joaquín Anduro 11 JUL 2026 - 21:10h.

El escudo monocromático en rojo y blanco no ha gustado a la afición de la Real

El enfado de la afición de la Real Sociedad tras perder la ikurriña en su segunda equipación

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La Real Sociedad ha anunciado este sábado su tercera camiseta de cara a la temporada 26/27 tras haber confirmado la primera y la segunda y lo ha hecho con polémica entre la afición txuri urdin. La nueva zamarra del conjunto donostiarra será roja con detalles en blanco y verde en homenaje a la Ikurriña pero ha levantado críticas por un detalle de la serigrafía de la misma.

Varios seguidores del cuadro realista han señalado el escudo monocromático en blanco como el mayor problema de esta indumentaria de la Real. Más allá de su parecido con una de las camisetas usadas por el Liverpool en los últimos años, en la afición no ha gustado nada que la insignia del club aparezca mezclando el blanco de la silueta con el rojo del fondo... recordando a los colores del Athletic Club.

Varios fans de la Real Sociedad en redes sociales también han destacado el hecho de que la camiseta en homenaje a la Ikurriña no contenga la propia bandera pese a usar sus colores representativas. Eso sí, más allá del escudo, la zamarra ha gustado en líneas generales después de una pasada campaña en la que el club tuvo que usar una alternativa naranja que no estaba a la venta ante su segunda equipación gris que cambiaba poco el tono de la local.

Las críticas de los aficionados de la Real Sociedad a la tercera camiseta

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El comunicado del club con los motivos de la nueva equipación

Ya está aquí la tercera equipación. El rojo evoca la pasión que une a generaciones de realzales, fundiéndose en el cuello con el verde y el blanco para dar vida a la ikurrina. No es una prenda más; es el reflejo de nuestro origen y nuestro orgullo cosidos en una camiseta muy especial. Listos para llevar nuestra identidad a cualquier rincón de Europa.

Tecnología aplicada al fútbol de máximo nivel

La tercera equipación responde a las exigencias del fútbol actual mediante materiales y tecnologías desarrolladas para favorecer el rendimiento en competición.

- Confeccionada con tejido 100% poliéster reciclado, obtenido a partir de botellas de plástico PET, un material ligero, resistente y de alta calidad que combina rendimiento deportivo y compromiso con una producción más sostenible. Este material ayuda a reducir un 75 % las emisiones de CO₂ a la atmósfera frente a los tejidos tradicionales.

- Estructura técnica con acabado en Jacquard para favorecer la ventilación del sudor. Junto con la tecnología MICRO-MESH SYSTEM, ubicada estratégicamente en las zonas de mayor sudoración, aseguran un control eficiente de la humedad.

- Escudo de la Real Sociedad elaborado con silicona transparente para reducir posibles rozaduras sin afectar a la flexibilidad de la prenda.

- Costuras resistentes y confortables, que garantizan una mayor durabilidad sin comprometer la libertad de movimiento.

- La construcción se completa con acabados rib en cuello y puños, que proporcionan un ajuste óptimo.