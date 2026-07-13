El recinto de San Sebastián ganará 2.500 asientos

Los estadios de LaLiga EA Sports 2026/2027, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

Compartir







El estadio de Anoeta vuelve a estar en obras. No tiene nada que ver con lo realizado hace siete años, cuando se produjo la gran remodelación de un recinto que eliminó la pista de atletismo y acercó las dos gradas de los fondos al césped. Lo de ahora es más bien una ampliación, con la construcción de nuevas gradas que permitirán ganar aforo y, a su vez, aumentar el número de aficionados que acudirán cada dos semanas a ver a la Real Sociedad.

Actualmente, en el recinto donostiarra caben cerca de 39.500 personas. Una vez que concluyan la obras, el aforo se elevará hasta los 42.247 espectadores, un aumento sustancial que permitirá a la Real obtener mayores ingresos y, a su vez, adaptarse a las exigencias de la FIFA con vistas al Mundial 2030.

PUEDE INTERESARTE Gran Canaria peligra para el Mundial 2030 y Las Palmas se ofrece a jugar en otro estadio

Y es que la FIFA exigía, entre otras muchísimas cosas, estadios con una capacidad mínima de 40.000 asientos. Más allá del Mundial 2030, la Real ya tenía prevista esta ampliación de localidades antes de que llegara la oportunidad de acoger el torneo, cuya presencia en San Sebastián ahora está además en el aire y con la posibilidad de que Bilbao y San Sebastián unan su candidatura.

En qué consisten las obras de ampliación de Anoeta

Tal y como señala Diario Vasco, las obras arrancaron a finales del mes de mayo, una vez concluyó la temporada, y tienen un presupuesto aproximado de 10 millones de euros. El mismo medio ha publicado una gran galería de fotos en la que se pueden ver los avances en los distintos frentes.

PUEDE INTERESARTE Primera propuesta para el nuevo estadio del Málaga CF en la Universidad

La principal novedad es que se está construyendo un nuevo anillo en las dos tribunas laterales que permitirá ganar varias filas de asientos en la zona más alta. Esto provocará una reestructuración de las zonas de prensa, así como la creación de nuevos espacios para los medios de comunicación, que estarán en una ubicación más centrada dentro de ese tercer anillo.

Además, se han colocado estructuras prefabricadas en la zona superior de las esquinas, donde antiguamente estaban colocados los videomarcadores, que sufrirán un pequeño desplazamiento. También se colocarán nuevos asientos en lo más alto de los dos fondos, en unas zonas que actualmente estaban vacías.

En total, Anoeta ganará cerca de 2.500 nuevos butacas con estas obras de ampliación. La idea es que las nuevas localidades estén listas para el inicio de la nueva temporada, aunque algunas obras accesorias, como el tema de los ascensores, podrían alargarse hasta el mes de diciembre.