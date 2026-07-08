Gran Canaria peligra para el Mundial 2030 y Las Palmas se ofrece a jugar en otro estadio

La licitación para la reforma del estadio ha quedado desierta, aunque el Cabildo se muestra optimista

Así están las sedes y los estadios de España para el Mundial 2030 a cuatro años de su celebración

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Contratiempo inesperado con el Estadio Gran Canaria. El recinto insular está entre las sedes de España para albergar partidos del Mundial 2030, pero antes tenía que someterse a una profunda remodelación para ampliar su capacidad, acercar las gradas y construir una nueva cubierta. Unas obras cuya licitación ha quedado desierta, lo que ha provocado cierta incertidumbre con el proyecto.

El proyecto que prevé reformar y ampliar la capacidad del estadio ha sufrido un revés después de quedar desierta la licitación de la obra, cuyo plazo para presentar ofertas concluía este martes. Ninguna empresa ha presentado oferta para este gran proyecto, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 174,7 millones de euros.

El Cabildo de Gran Canaria se encuentra ahora analizando toda la documentación para afrontar los próximos pasos, pero de momento se muestra optimista y confía en llegar en plazos para el Mundial 2030. Los constructores, de igual manera, también confían en que la obra del estadio se haga a tiempo, pero ahora el reloj empieza a correr en su contra, ya que debe estar listo en verano de 2029, dentro de tres años.

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Las Palmas se ofrece a dejar Gran Canaria por las obras

Mientras tanto, la UD Las Palmas se ofrece a jugar en otro estadio para contribuir a agilizar los trabajos de ampliación del recinto. Miguel Ángel Ramírez, presidente del club, ha asegurado en Canarias 7 que existen alternativas para poder disputar los partidos como local y que se puede jugar "fuera de la casa". Hace apenas unos meses ya surgió la opción de trasladarse de manera momentánea a Maspalomas.

Ramínez confía en que la obra del estadio pueda estar terminada dentro del plazo previsto desde el primer momento por el Cabildo, julio de 2029, y que puedan disputarse en él choques del Mundial de España, Portugal y Marruecos, pero este revés en la licitación supone un grave contratiempo para todos los actores.