Fran Fuentes 08 JUL 2026 - 21:51h.

Primer movimiento que el conjunto hispalense cierra directamente en Ghana

Luis García Plaza otorga una nueva oportunidad a Marcao

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El Sevilla FC sigue trabajando en el mercado de fichajes de cara a confeccionar una plantilla competitiva para la próxima temporada. En este sentido, la situación económica del club sigue siendo compleja, y José Ignacio Navarro tiene una difícil papeleta: la de optimizar cada euro disponible para que luzca sobre el terreno de juego. En esa línea se trabaja en diferentes vías como la búsqueda de una salida para Tanguy Nianzou o Joan Jordán, que aliviarían la masa salarial del equipo. Sin embargo, también se buscan oportunidades de mercado y promesas a bajo coste por las que apostar, por si el día de mañana explotan, ofrecen un gran nivel deportivo, se revalorizan y, por qué no decirlo, acaban en una gran venta. Un escenario en el que podría encajar Emmanuel Abrokwa, la última operación que ha cerrado el club.

Y es que, según informa Fabrizio Romano, el Sevilla FC ya ha cerrado el fichaje de este jugador ghanés, de 18 años, procedente del Adabraka Elders de su país. El atacante ha firmado un contrato hasta el 2029. De este modo, según informa el periodista italiano, se convierte en el primer futbolista de Ghana en jugar en el conjunto nervionense. Asimismo, es la primera operación que el club sevillista cierra directamente con un club de Ghana.

Quién es Emmanuel Abrokwa, nuevo fichaje del Sevilla FC

Pero ¿quién es Emmanuel Abrokwa? Pues bien, se trata de un jugador que se desempeña como extremo. Tiene 18 años, y hasta ahora jugaba en la liga de su país. Es un jugador pequeñito pero habilidoso que destaca por su desborde y velocidad. Internacional con Ghana en categoría sub 19, el futbolista ha participado en partidos amistosos contra equipos europeos de su edad, como parte de un programa para impulsar el fútbol ghanés.

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El jugador lleva meses buscando oportunidades en España. Y es que el pasado mes de noviembre del 2025 participó en unas jornadas de captación con la SD Huesca. Asimismo, el pasado mes de marzo estuvo en un entrenamiento con la cantera del Sevilla, llegando a posar con la indumentaria del club en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros. Ahora, el club ha decidido incorporarle, en principio, para el equipo filial, que jugará el próximo curso en Segunda RFEF tras descender el pasado curso.