Pepe Jiménez Sevilla, 08 JUL 2026 - 13:14h.

El mediapunta argentino continúa recordando lo ocurrido aquella noche

Paulo Dybala no olvida la final ante el Sevilla: "La más dolorosa de todas"

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Ha pasado algún tiempo ya, Paulo Dybala ya habló sobre ello hace unos años, pero el mediapunta aún no ha olvidado lo que ocurrió aquella noche en la Europa League entre la Roma, club con el que acaba de renovar, y el Sevilla. El argentino, muy dolido... con el árbitro.

Mencionando a Taylor, árbitro que dirigió la reciente cita de España ante Portugal, Paulo Dybala no solo señala aquella mano tan protestada de Fernando Reges, sino que va más allá y duda sobre toda la actuación del colegiado.

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"Hubo varios momentos que el árbitro cobró cosas que fueron raras, fue muy permisivo con los jugadores del Sevilla, no sacó tarjetas... la mano del penal lo habría cambiado todo", comenta poco después de reconocer ante el youtuber Davoo que "Cualquier árbitro lo hubiese pitado, no fue solo la mano. Me dolió mucho perder esa final".

Cabe recordar que hace ahora dos años, Paulo Dybala decía en A donde vamos cuando sonamos de Oriana Sabatini, junto a su mujer, que "la derrota en la final contra el Sevilla me mató. Me sentí destrozado. La más dolorosa de todas. Solo quería volver a casa y no volver a salir".

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No es el primero, y posiblemente no será el último, que hable de aquella final, ya que Mourinho aprovecha para cargar contra el árbitro inglés cada vez que tiene la oportunidad.

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"Mou es un genio y es una persona hermosa. Siempre nos ha hablado con respeto, nos ha cuidado, nos ha amado y en Roma la gente se ha enamorado de él por lo que ha dado. Gracias a él llegué a Roma", decía Dybala sobre el entrenador portugués, que ahora vuelve al Real Madrid.