Pepe Jiménez Sevilla, 08 JUL 2026 - 10:13h.

Odysseas Vlachodimos continúa sin aparecer sobre el césped

Alberto Flores, entre la renovación y la cesión

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Tercera jornada de entrenamientos en el Sevilla, tercera jornada con novedades. Con Luis García Plaza al mando, el conjunto hispalense se presentó en su quinto entrenamiento semanal -el equipo se ejercita de tarde a puerta cerrada- con Gabriel Suazo pisando césped, con las conocidas ausencias y con las nuevas bajas de Isaac Romero, Castrín y Sangante.

Con Gabriel Suazo incorporado al grupo (igual que este pasado martes de tarde) después de su llegada este pasado martes, García Plaza dirigió una sesión en la que aún no está Odysseas Vlachodimos y en la que tampoco pudo contar con hombres como Isaac Romero, Castrín o Sangante, central recién llegado al Sánchez-Pizjuán.

A falta de más información, todo apunta a reparto de cargas en este inicio de pretemporada donde los futbolistas suelen sentir pequeñas molestias o sobrecargas habituales del verano.

El capítulo de ausencias se mantiene

En términos de ausencias, el Sevilla continúa ejercitándose sin Rafa Mir, sin Tanguy Nianzou, sin Alfon, sin Joan Jordán, sin Fede Gattoni y sin Fabio Cardoso. Cabe recordar que todos ellos, a excepción del lesionado ex del Celta, están llamados a salir este verano y se ejercitan de manera paralela al grupo.

Cabe recordar que a pesar de las amenazas de la agencia de Joan Jordán con una denuncia ante AFE, el Sevilla se ha mostrado tranquilo con su actuación y asegura cada vez que es consultado que todo está en norma y que simplemente el técnico no cuenta con él.

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Igualmente, tampoco se ejercitó con sus compañeros Chidera Ejuke, hombre que en las últimas horas ha aparecido como posible venta y que ha despertado ciertas alarmas alrededor de la afición, que creía que el extremo estaba en su país arreglando temas burocráticos.

El equipo volverá al césped esta misma tarde y seguirá con dobles sesiones hasta el sábado, jornada en la que disputará su primer amistoso de la pretemporada ante el Juventud Torremolinos.