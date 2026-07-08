Incógnita Pedrosa

Pepe Jiménez Sevilla, 08 JUL 2026 - 11:40h.

Tras una temporada cedido en el Elche, el ex del Espanyol se ejercita con normalidad con García Plaza

Oso le ganó la partida a Pedrosa

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El último superviviente. Adriá Pedrosa es el único hombre que se ejercita con el grupo de Luis García Plaza tras haberse marchado cedido la pasada temporada y su continuidad en Nervión, al menos a día de hoy, es una auténtica incógnita.

Porque lo lógico, después de un año irregular en el Elche, es que el ex del Espanyol se marchase de Nervión, pero las dudas alrededor de Oso -hombre que le ganó la partido el último curso- y la falta de extremos en una plantilla tan desequilibrada como falta de energía, le abren la puerta... de momento.

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Como hemos visto, García Plaza, de la mano de la dirección deportiva, no ha tenido dudas en dividir en otros grupos a los jugadores con los que no cuenta (Rafa Mir, Jordán, Nianzou, Gattoni y Cardoso), pero Pedrosa, de momento, se mantiene con él.

Con contrato hasta 2028, Adriá Pedrosa disputó el pasado año 31 encuentros bajo las órdenes de Éder Sarabia y entraría en la idea de García Plaza para su plantilla: jugadores que conozcan la competición, que sean conscientes de la situación del club y que aún guarden ese hambre por cambiar la dinámica.

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A todo ello se suma, como decíamos, la situación de Oso, futbolista que parece llamado a salir este verano y que dejaría el hueco de competidor con Gabriel Suazo vacío.

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El chileno continuaría siendo, teóricamente, el hombre titular en dicha posición y Pedrosa, con más experiencia, con más recorrido, sería el competidor en un puesto que también podría ocupar, si fuese necesario, Juan Iglesias, otro que se encuentra en su banda con dos jugadores más.

Por el momento lo único que sabemos es que Pedrosa, ante la falta de alternativas en ataque, ante la incertidumbre con Oso, sigue ejercitándose con sus compañeros con normalidad y aunque aquí todos tienen la puerta abierta para salir, sí tiene más posibilidades de seguir que Cardoso o Gattoni, por ejemplo.